Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ερυθρά Θάλασσα: Βυθίστηκε το Rubymar στον Κόλπο του Άντεν - Είχε δεχθεί επίθεση από τους Χούθι

Οι ναυτικοί που επέβαιναν στο πλοίο είχαν απομακρυνθεί με ασφάλεια την περασμένη Δευτέρα 

rubymar

Το φορτηγό πλοίο Rubymar, το οποίο είχε εγκαταλειφθεί στη νότια Ερυθρά Θάλασσα μετά την πυραυλική επίθεση της 18ης Φεβρουαρίου από τους Χούθι της Υεμένης, βυθίστηκε, σύμφωνα με δήλωση της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης το Σάββατο, αναφέρει σε τηλεγράφημά του το Reuters. 

Το φορτηγό πλοίο Rubymar, με σημαία Μπελίζ, παρέμενε μισοβυθισμένο στο στενό Μπαμπ αλ-Μάντεμπ μετά την πυραυλική επίθεση που είχε δεχθεί από τους αντάρτες Χούθι, οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες έθεταν όρους για τη διάσωσή του, με τον ηγέτη των Χούθι να δηλώνει ότι θα επιτρέψουν την επιχείρηση διάσωσης μόνο εάν σταλεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Το βυθιζόμενο βρετανικό πλοίο θα μπορούσε να ανελκυσθεί με αντάλλαγμα την παράδοση οχημάτων βοήθειας στη Γάζα, είχε δηλώσει ο Αλ Χούθι στο "X"(πρώην twitter) .

Το Rubymar που ταξίδευε με προορισμό το Μαρόκο φορτωμένο με 22.000 τόνους λιπασμάτων, είχε βυθιστεί στην πρύμνη, ενώ είχε προκαλέσει και μια κηλίδα καυσίμων μήκους 29 χιλιομέτρων. 

Υπενθυμίζεται ότι οι ναυτικοί που επέβαιναν στο πλοίο απομακρύνθηκαν την περασμένη Δευτέρα, με τη βοήθεια του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Lobivia (κατασκευής 2001) χωρητικότητας 2.082-teu.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ερυθρά Θάλασσα πλοίο Χούθι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark