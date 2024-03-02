Το φορτηγό πλοίο Rubymar, το οποίο είχε εγκαταλειφθεί στη νότια Ερυθρά Θάλασσα μετά την πυραυλική επίθεση της 18ης Φεβρουαρίου από τους Χούθι της Υεμένης, βυθίστηκε, σύμφωνα με δήλωση της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης το Σάββατο, αναφέρει σε τηλεγράφημά του το Reuters.

Το φορτηγό πλοίο Rubymar, με σημαία Μπελίζ, παρέμενε μισοβυθισμένο στο στενό Μπαμπ αλ-Μάντεμπ μετά την πυραυλική επίθεση που είχε δεχθεί από τους αντάρτες Χούθι, οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες έθεταν όρους για τη διάσωσή του, με τον ηγέτη των Χούθι να δηλώνει ότι θα επιτρέψουν την επιχείρηση διάσωσης μόνο εάν σταλεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Το βυθιζόμενο βρετανικό πλοίο θα μπορούσε να ανελκυσθεί με αντάλλαγμα την παράδοση οχημάτων βοήθειας στη Γάζα, είχε δηλώσει ο Αλ Χούθι στο "X"(πρώην twitter) .

Reports In Britain: about a week and a half after being hit by a Houthi missile - the ship Rubymar began to sink in the Red Sea. pic.twitter.com/pADDg2p7LE — Global Monitor (@Alanko344) February 28, 2024

Το Rubymar που ταξίδευε με προορισμό το Μαρόκο φορτωμένο με 22.000 τόνους λιπασμάτων, είχε βυθιστεί στην πρύμνη, ενώ είχε προκαλέσει και μια κηλίδα καυσίμων μήκους 29 χιλιομέτρων.

Υπενθυμίζεται ότι οι ναυτικοί που επέβαιναν στο πλοίο απομακρύνθηκαν την περασμένη Δευτέρα, με τη βοήθεια του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Lobivia (κατασκευής 2001) χωρητικότητας 2.082-teu.

Πηγή: skai.gr

