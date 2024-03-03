Η φρεγάτα Ύδρα έφτασε στην Ερυθρά Θάλασσα - Εντάχθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες»

Στην Ερυθρά Θάλασσα βρίσκεται από σήμερα Κυριακή η ελληνική φρεγάτα Ύδρα, μετά το πέρασμά της το Σάββατο από τη διώρυγα του Σουέζ, όπως μετέδωσε το ertnews.

Η ελληνική φρεγάτα εντάσσεται άμεσα στην αποστολή «Ασπίδες» και στη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποστολή της οποίας είναι η διαφύλαξη της θαλάσσιας ασφάλειας και η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, μετά τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης.

Πηγή: skai.gr

