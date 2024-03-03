Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη ανέφεραν σήμερα ότι θα συνεχίσουν να στοχοθετούν βρετανικά πλοία στον Κόλπο του Άντεν, μετά από την βύθιση του πλοίου βρετανικών συμφερόντων Rubymar.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν χθες ότι το πλοίο Rubymar βυθίστηκε, μετά από το πλήγμα που δέχθηκε από έναν βαλλιστικό πύραυλο επιφανείας που εκτόξευσαν οι Χούθι στις 18 Φεβρουαρίου.

«Η Υεμένη θα εξακολουθήσει να βυθίζει περισσότερα βρετανικά πλοία και οι οποιεσδήποτε συνέπειες ή άλλες καταστροφές θα προστεθούν στον λογαριασμό της Βρετανίας», ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο X, ο Χουσείν αλ Έζι, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση υπό τους Χούθι.

«Είναι ένα εγκληματικό κράτος που επιτίθεται στην Υεμένη και στους συμμάχους της, με την Αμερική να προωθεί τη διάπραξη εγκλημάτων που συνεχίζεται κατά των αμάχων στην Γάζα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.