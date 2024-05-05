Παρίσι 2024, το στοίχημα του καθαρού Σηκουάνα

Πρόκειται για μια σχέση έρωτα και λατρείας των Γάλλων για τον πολυτραγουδισμένο ποταμό Σηκουάνα. Γι αυτό και οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων αποφάσισαν όχι μόνο να τον εντάξουν στις αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά να τον χρησιμοποιήσουν για να διοργανώσουν μία πλωτή παρέλαση στην λαμπρή τελετή έναρξης, που θα παρακολουθήσουν εκατομμύρια σε όλον τον κόσμο. Αλλά για να αναδείξει ο ποταμός τις ομορφιές του με τις πολλές χαρακτηριστικές γέφυρες, όπως η γέφυρα Μιραμπό που ύμνησε ο Γκιγιόμ Απολινέρ, οι Γάλλοι ξεκίνησαν ένα χρόνο πριν τις εργασίες καθαρισμού και τις προάλλες η δήμαρχος των Παρισίων, Αν Ινταλγκό, εγκαινίασε μια γιγαντιαία υπόγεια εγκατάσταση όμβριων υδάτων κοντά στο σταθμό του Οστερλίτς, στο δυτικό Παρίσι. Βρίσκεται 30 μέτρα κάτω από το έδαφος και αποτελεί μια από τις βασικές ενέργειες στις προσπάθειες καθαρισμού του ποταμού, που θα φιλοξενήσει και κολυμβητικούς αγώνες.

Ένα τεράστιο έργο και για «μετά τους Ολυμπιακούς»

«Όλα αυτά θα είναι προφανώς χρήσιμα πρώτα απ' όλα για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την καθαριότητα με βεβαιότητα σχεδόν 100%, δεδομένου ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα ζητήματα για το αν η ποιότητα του νερού θα είναι κατάλληλη για τις εκδηλώσεις των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων» είπε η κυρία Ιλνταγό, κατά τα εγκαίνια. «Θα είναι μια σπουδαία στιγμή και θα είναι πολύ, πολύ όμορφο να δούμε την πόλη μας και το ποτάμι μας σε αυτές τις συνθήκες. Και στη συνέχεια, σε καθημερινή βάση, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι προφανώς ότι δεν φτιάχνουμε μια τέτοια εγκατάσταση για δύο εβδομάδες Ολυμπιακών Αγώνων και 10 ημέρες Παραολυμπιακών Αγώνων, την φτιάξαμε για να είναι χρήσιμη και στον πληθυσμό". Αλλά δεν είναι μόνο το πρόβλημα καθαριότητας του νερού. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στο Παρίσι. Οι αποχετευτικοί αγωγοί της γαλλικής πρωτεύουσας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον όγκο των βρόχινων υδάτων και υπερχειλίζουν. Με αποτέλεσμα τα βρώμικα λύματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων περιττωμάτων, να καταλήγουν στους δρόμους και να διοχετεύονται στον Σηκουάνα.



Το νέο αυτό έργο, ισοδύναμο με 20 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων από πλευράς αποθήκευσης όγκου νερού, εγγυάται την ασφάλεια ακόμη και «στα πιο βίαια επεισόδια» βροχοπτώσεων, όπως είπε η δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας. Ο αντιδήμαρχος του Παρισιού Αντουάν Γκιγιού συνέκρινε το έργο με την Παναγία των Παρισίων, η οποία είναι και πάλι έτοιμη μετά από την καταστροφική πυρκαγιά το 2019. "Μου αρέσει να λέω ότι χτίζουμε δύο καθεδρικούς ναούς", δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα μέσα Μαρτίου. "Υπάρχει ο ένας πάνω από το έδαφος που όλοι γνωρίζουν, η Παναγία των Παρισίων. Και μετά υπάρχει και ο ένας υπόγειος".

Και ο Μακρόν θα κολυμπήσει στο Σηκουάνα

Αλλά και ο Τόνι Εστανγκέ, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων, επεσήμανε τη σημασία του διαχρονικού χαρακτήρα του έργου καθαρισμού του Σηκουάνα στην υπηρεσία του περιβάλλοντος. "Οι Αγώνες χρησίμευσαν ως αφορμή, ως επιταχυντής, αλλά αυτό είναι πάνω απ' όλα για την κληρονομιά που θα αφήσουν. Και αυτό, σε προσωπικό επίπεδο, το βρίσκω υπέροχο. Αυτό ακριβώς είναι το όραμά μας. Αυτοί οι Αγώνες να υπηρετούν μια περιοχή, να υπηρετούν τους κατοίκους, να υπηρετούν και το περιβάλλον. Γιατί υπάρχει λιγότερη ρύπανση στο φυσικό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα ποτάμι που σήμερα έχει καλύτερη ποιότητα από ό,τι πριν τρία χρόνια και που θα συνεχίσει να βελτιώνεται όλο και περισσότερο. Και νομίζω ότι είναι και δική μας συλλογική ευθύνη, ώστε οι ανθρώπινες δραστηριότητές μας να μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση αυτού του φυσικού περιβάλλοντος".



Θα κερδίσουν λοιπόν οι Γάλλοι πριν την έναρξη των Αγώνων το στοίχημα του καθαρού Σηκουάνα; Πάντως ο Τόμας Μπαχ, πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, δήλωσε έτοιμος να βουτήξει στο Σηκουάνα πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Το ίδιο προτίθενται να κάνουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ανώτατοι αξιωματούχοι των Ολυμπιακών Αγώνων τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Και από το καλοκαίρι του 2025 θα επιτρέπεται και για το κοινό να κολυμπήσει ξανά στον Σηκουάνα σε οριοθετημένες περιοχές, κάτι που έχει απαγορευτεί από το 1923!



