«Κόσμος»: Τα 30 μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου - Γραμματέας ο Πέτρος Κόκκαλης

Ο πολιτικός φορέας ΚΟΣΜΟΣ ανέδειξε τα προσωρινά όργανα, τα οποία θα οδηγήσουν το κόμμα στις ευρωεκλογές και στη συνέχεια σε ιδρυτικό συνέδριο.

Παράλληλα ο ΚΟΣΜΟΣ καλεί «κάθε προοδευτικό, δημοκράτη πολίτη για συμπόρευση σε αυτό τον αγώνα και συνδιαμόρφωση των λύσεων για ένα βιώσιμο αύριο.»

Με ομόφωνη απόφαση, εκλέχθηκαν τα ακόλουθα 30 μέλη στο Πολιτικό Συμβούλιο, πέραν του Πέτρου Κόκκαλη που μετέχει αριστίνδην ως εκλεγμένος ευρωβουλευτής: Λίζα Αβραμίδου, Μαρία Αλεξίου, Ντίνα Βαρδαραμάτου, Μαρία Βασιλάκου, Νατάσα Βασιλείου, Παύλος Γεωργιάδης, Βασιλική Γιατσίδου, Φίλιππος Γκανούλης, Αργύρης Γκινούδης, Πάνος Γρέδης, Δημήτρης Δερματάς, Νώντας Ευεργέτης, Χριστίνα Ευθυμιάτου, Μαριλένα Ηλιού, Γιώργος Ιωακειμίδης, Λευτέρης Ιωαννίδης, Ξενοφών Κοντιάδης, Άννα Λιανοπούλου, Δημήτρης Λιόλιος, Αλέξανδρος Λουιζίδης, Σωτήρης Λυμπερόπουλος, Ζωή Νιομανάκη, Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Ηλίας Παπαθεοδώρου, Νίκος Ράπτης, Όλγα Στεφανή, Αθανάσιος Τσακρής, Ιωάννης Τσολάκης, Μαρία Φερεντίνου, Μαρία Φραγκίσκου.

Στο τέλος της Ολομέλειας το Πολιτικό Συμβούλιο συνεδρίασε και εξέλεξε τον Πέτρο Κόκκαλη στο ρόλο του Γραμματέα, ο οποίος θα προεδρεύει της Γραμματείας, στην οποία επίσης εξελέγησαν οι: Μαρία Βασιλάκου, Χριστίνα Ευθυμιάτου, Μαριλένα Ηλιού, Γιώργος Ιωακειμίδης, Λευτέρης Ιωαννίδης και Λευτέρης Παπαγιαννάκης.

Μετά την πρώτη συνεδρίαση της Γραμματείας ορίστηκαν :

Ο Ξενοφών Κοντιάδης Συντονιστής Πολιτικού Σχεδιασμού,ο Γιώργος Ιωακειμίδης Συντονιστής Οργανωτικού,ο Ηλίας Παπαθεοδώρου Εκπρόσωπος Τύπου,η Ντίνα Βαρδαμαράτου Διευθύντρια του κόμματος, οι Ντίνος Μαχαίρας, Όλγα Στεφανή και Παναγιώτης Φωτόπουλος μέλη της Επιτροπής Μητρώου.

Στην ανακοίνωση που ακολούθησε την εκλογή των προσωρινών οργάνων τονίζεται ότι «ο ΚΟΣΜΟΣ παίρνει μορφή, κάθε μέρα αθροίζει νέες δυνάμεις και διαμορφώνει μία διακριτή, ολοκληρωμένη και κοστολογημένη πρόταση για την Ελλάδα σε ένα νέο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο, αλλά και ένα περιβάλλον που έχει αλλάξει ριζικά και απαιτεί πιεστικά τη δική μας δράση».

Σκοπός του πολιτικού φορέα είναι «να ανταποκριθούμε στα προβλήματα με τρόπο υπεύθυνο, ικανό και αποτελεσματικό, με μόνο γνώμονα την κοινωνική ευημερία και το δημόσιο συμφέρον.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

