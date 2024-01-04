Της Πηνελόπης Γκάλιου

Η ανάδειξη της καθημερινότητας των πολιτών ως βασική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και κατά τη δεύτερη κυβενρητική θητεία, φαίνεται πως βάρυνε ιδιαίτερα στο "ζύγι" του μίνι ανασχηματισμού και των διορθωτικών κινήσεων στις οποίες προχώρησε ο πρωθυπουργός μόλις το τρίτο εικοσιτεραωρο του νέου έτους. Ένας ανασχηματισμός, ο οποίος με την ανακοίνωσή του, φωτογράφισε και τον κεντρικό άξονα που "κίνησε" όλες τις υπουργικές αλλαγές και "καραμπολές" και χαρακτηρίστηκε ως "ανασχηματισμός της προστασίας του πολίτη".

Το Μέγαρο Μαξίμου, έχοντας λάβει όλο το προηγούμενο διάστημα τα αποτελέσματα των μετρήσεων, που στην πλειονότητά τους αναδείκνυαν με υψηλά ποσοστά το ζήτημα της ασφάλειας και της εγκληματικότητας, ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες, εκτίμησε ότι πρέπει να αναληφθεί δράση.

Σύμφωνα με κυβενρητικές πηγές, αυτό που περιγράφεται ως έξαρση όλων των μορφών της βίας, έπρεπε να αντιμετωπιστεί με τον δέοντα τρόπο, αναζητώντας την "απάντηση" στην εμπειρία, εν προκειμένω του νέου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Η επιστροφή του στο κτίριο της Κατεχάκη για πέμπτη φορά, στην κυβερνητική του διαδρομή, δείχνει – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- ότι η στόχευση είναι να αναλάβει πλέον ένα επιχειρησιακός Υπουργός, με εμπειρία και καταγεγραμμένες επιτυχίες από το συγκεκριμένο κυβερνητικό πόστο. Σαφώς, και κυβενρητικά στελέχη σχολίαζαν πως η αλλαγή προσώπων από μόνη της μπορεί να μην είναι αρκετή, αλλά θεωρείται δεδομένο ότι μετά την αλλαγή σκυτάλης μεταξύ προσώπων, θα ακολουθήσουν και αλλαγές στο δόγμα που διέπει τη λειτουργία του σώματος της Αστυνομίας τόσο σε επιχειρησιακο όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Κυβερνητικές πηγές, σχολίαζαν ότι ο πρωθυπουργός, όπως έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν κρίνει, προχωράει σε διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου. Και σε αυτή την περίπτωση έδρασε άμεσα και αποφασιστικά για να έχουμε ένα πιο δυναμικό ξεκίνημα τη νέα χρονιά σε κρίσιμους τομείς.

Σε κάθε περιπτωση το μήνυμα που εξέπεμψε η "ακαριαία" απόφαση αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι σαφές και αφορά το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου και οχι μόνο όσους "ενεπλάκησαν" στις διορθωτικές αλλαγές. "Τα προβλήματα δεν μπορούν να περιμένουν". Υπό αυτό το πρίσμα εκτιμάται ότι έκανε και τις συγκεκριμένες επιλόγες του μίνι ανασχηματισμού ο πρωθυπουργός, τοποθετώντας στα καίρια "κοινωνικά" Υπουργεία που άλλαξαν σκυτάλη, έμπειρα πρόσωπα, που γνωρίζουν τους αντίστοιχους χώρους και τα προβλήματά τους.

Γιατί, εκτός απο τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που ανέλαβε για πέμπτη φορά Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε "γνώριμα λημέρια" επιστρέφει και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αναλαμβάνει στη θέση του κ. Χρυσοχοΐδη, τα καθήκοντα του Υπουργού Υγείας. Ενα πόστο που διαχειρίστηκε στις δύσκολες εποχές της μνημονιακής προσαρμογής επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά και εκτιμάται ότι δεν θα χρειαστεί χρόνος ούτε για "μαθητεία" ούτε για πειραματισμούς, όπως σχολίαζαν κυβενρητικές πηγές καθώς πρόκειτια για έναν Υπουργό με μεταρρυθμιστική εμπειρία, ώστε να να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει τους προηγούμενους μήνες στον κρίσιμο τομέα της υγείας.

Αντίστοιχη και η επιλογή της Δόμνας Μιχαϊλίδου η οποία αναβαθμίστηκε από υφυπουργός Παιδείας, αναλαμβάνοντας τα μέχρι χθες καθήκοντα του Άδωνη Γεωργιάδη, ως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Υπουργείο στο οποίο είχε θητεύεσει επιτυχώς – όπως κρίθηκε- κατά την προηγούμενη θητεία της κυβέρνησης της ΝΔ, ως Υφυπουργός.

Το νέο κυβενρητικό "παζλ" συμπλήρωσαν και δύο νέα πρόσωπα που ανέλαβαν για πρώτη φορά θέσεις στο υπουργικό συμβούλιο και πρόκειτια για τον βουλευτής Ηλείας Ανδρέα Νικολακόπουλο, ο οποίος διαδέχτηκε τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Κώστα Κατσαφάδο, που εμεινός εκτός κυβερνητικού σχήματος αλλά και η βουλευτής Επικρατείας Ιωάννα Λυτρίβη, η οποία διαδέχετια τη Δόμνα Μιχαϊλίδου ως Υφυπουργός Παιδείας.

Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επίσης στέλεχος από τη νέα γενιά, αναβαθμίζεται σε Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και μαζί με την εκπροσώπηση της κυβέρνησης, αναλαμβάνει και τις αρμοδιότητες του Τύπου.

Κυβερνητικές πηγές, σχολίαζαν ότι ο πρωθυπουργός, όπως έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν κρίνει, προχωράει σε διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου. Και σε αυτή την περίπτωση έδρασε άμεσα και αποφασιστικά για να έχουμε ένα πιο δυναμικό ξεκίνημα τη νέα χρονιά σε κρίσιμους τομείς.

Η ορκωμοσία των νέων Υπουργών και Υφυπουργών ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις έξι το απόγευμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.