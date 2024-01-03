Επίθεση Αυγέρη στην κυβέρνηση για τον ανασχηματισμό

Επίθεση στην κυβέρνηση, και προσωπικά στον κ. Μητσοτάκη, εξαπέλυσε για τον ανασχηματισμό η Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δώρα Αυγέρη.

Η ανακοίνωση της Δώρας Αυγέρη αναλυτικά

«Έξι μήνες μετά την επανεκλογή του και μια ημέρα μετά τις προκλητικές δηλώσεις Συρίγου, ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε αλλαγές στην «μεταρρυθμιστική» κυβέρνηση του.

Απομάκρυνε τον κ. Χρυσοχοΐδη από το υπουργείο Υγείας γιατί το νοσοκομεία επί των ημερών του έμοιαζαν περισσότερο με νυχτερινά κέντρα διασκέδασης παρά με νοσηλευτικά ιδρύματα και τον επανατοποθέτησε στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από το οποίο τον είχε απομακρύνει ως ανεπαρκή το καλοκαίρι του 2021. Ήταν τότε που ο κ. Χρυσοχοΐδης παρέδωσε στον διάδοχό του 1.300.000 στρέμματα καμμένης γης σε Βόρεια Εύβοια και Αττική.

Για έναν «αδιευκρινιστο» λόγο στην θέση του ανεπαρκή κ. Χρυσοχοΐδη ,επαναφέρει έναν παλιό γνώριμο του χώρου, τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος μάλωνε με τον Τόμσεν για το ποιος θα έχει τη «δόξα» της απόλυσης γιατρών. Ενός υπουργούΣ του οποίου η θητεία ταυτίστηκε με το μεγάλο φαγοπότι του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Δεν θα μπορούσε βέβαια να μην αναβαθμιστεί και η κυρία Μιχαηλίδου η οποία προχώρησε σε συγχωνεύσεις σχολείων για να διανύουν χιλιόμετρα οι μαθητές με τις σάκες τους μέσα στο κρύο γιατί τούς κάνει.... καλό.

Με αυτές τις αλλαγές δεν μας προκαλεί απορία ότι παραμένει στη θέση του, για να συνεχίσει το έργο του, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Σκρέκας με τις μοναδικές επιδόσεις του να πωλείται κατά 213% ακριβότερο το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα».



Πηγή: skai.gr

