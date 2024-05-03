Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που στηρίζονται από το Ιράν και προκαλούν αναταραχή στην παγκόσμια ναυτιλία για να δείξουν την υποστήριξή τους στους Παλαιστίνιους της Γάζας, ανακοίνωσαν ότι προσφέρουν θέσεις σε φοιτητές που αποβλήθηκαν από αμερικανικά πανεπιστήμια επειδή οργάνωσαν αντιισραηλινές κινητοποιήσεις.

Φοιτητές διαδήλωσαν ή έστησαν καταυλισμούς σε δεκάδες πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες, διαμαρτυρόμενοι για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα που τώρα διανύει τον έβδομο μήνα. Ζητούν από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να κάνει περισσότερα για να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα και από τις σχολές τους να μην συνεργάζονται με εταιρείες που στηρίζουν την ισραηλινή κυβέρνηση. Πολλές σχολές, όπως το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, κάλεσαν την αστυνομία για να καταστείλει τις κινητοποιήσεις.

«Σοβαρολογούμε ότι θα καλωσορίσουμε φοιτητές που έχουν αποκλειστεί από τα αμερικανικά πανεπιστήμια επειδή στηρίζουν τους Παλαιστίνιους», είπε ένας αξιωματούχος από τη Σαναά. «Δίνουμε αυτή τη μάχη για την Παλαιστίνη με κάθε τρόπο που μπορούμε», πρόσθεσε.

Το Πανεπιστήμιο της Σαναά εξέδωσε ανακοίνωση επικροτώντας την «ανθρωπιστική» στάση των φοιτητών στις ΗΠΑ και δήλωσε ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Υεμένη. «Το διοικητικό συμβούλιο καταδικάζει όσα έχουν υποστεί καθηγητές και φοιτητές σε αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, την καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης», πρόσθεσε, δίνοντας και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία μπορούν να απευθυνθούν όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν από την προσφορά των Χούθι.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία επανέφεραν φέτος τους Χούθι στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι αντάρτες σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η προσφορά των Χούθι προς τους Αμερικανούς φοιτητές προκάλεσε ένα κύμα σαρκασμού από τους απλούς κατοίκους της Υεμένης στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Ένας χρήστης ανάρτησε τη φωτογραφία δύο Δυτικών να μασούν φύλλα του ευρέως χρησιμοποιούμενου ναρκωτικού χατ. Στη λεζάντα έγραψε ότι είναι «Αμερικανοί φοιτητές στο πέμπτο έτος τους στο Πανεπιστήμιο της Σαναά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

