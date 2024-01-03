Η Δόμνα Μιχαηλίδου νέα υπουργός Εργασίας μετά τον ανασχηματισμό

Η Δόμνα Μιχαηλίδου είναι νέα υπουργός Εργασίας επιστρέφοντας έτσι σε γνώριμα για την ίδια καθήκοντα αφού το 2019 είχε διατελέσει υφυπουργός του συγεκριμένου υπουργείου.

Στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η κα Μιχαηλίδου μετακινείται από το Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου εξελέγη με τη Νέα Δημοκρατία στην Α' Πειραιά στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 ενώ στις 27 Ιουνίου 2023 ορκίστηκε υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στη δεύτερη κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Κυβερνητική θέση ωστόσο η κα Μιχαηλίδου είχε αναλάβει νωρίτερα όταν τον Ιούλιο του 2019 τοποθετήθηκε στη θέση της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην πρώτη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ήταν εκείνη που καθιέρωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το επίδομα γέννησης, ύψους 2.000 ευρώ για κάθε γέννηση στη χώρα, στο πλαίσιο της προστασίας οικογένειας και της ενίσχυσης των δημογραφικών πολιτικών ενώ το 2020 χάρις την παρέμβαση της ίδιας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη UNICEF.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά και σπούδασε οικονομικά στη Βρετανία, στο Πανεπιστήμιο του Cambridge από όπου και κατέχει μεταπτυχιακό στις Αναπτυξιακές Σπουδές και διδακτορικό στην Ανάπτυξη και τις Οικονομικές Κρίσεις.

Εργάστηκε ως Λέκτορας στα πανεπιστήμια του Cambridge και του UCL, ως σύμβουλος σε φορείς κρατών, όπως η Βραζιλία, το Ιράν, η Ουγκάντα, η Γαλλία και σε Οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, ο ΟΟΣΑ (OECD) και το Βρετανικό Συμβούλιο.

Μετά από 11 χρόνια επέστρεψε στην Ελλάδα και ως οικονομολόγος για την Εργαλειοθήκη Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ, πριν ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.