Αποτελέσματα δημοτικών εκλογών στην Αγγλία: Ήττα υφίστανται οι Συντηρητικοί

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Υπό τον έλεγχο του Εργατικού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης περνούν πολλοί δήμοι της Αγγλίας που παραδοσιακά στήριζαν το Συντηρητικό Κόμμα και είχαν ταχθεί υπέρ του Brexit στο δημοψήφισμα του 2016, δείχνουν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών που διεξήχθησαν την Πέμπτη σε 107 δημοτικές ενότητες.

Ταυτόχρονα, οι Εργατικοί κέρδισαν και τη βουλευτική έδρα του Νοτίου Μπλάκπουλ στην εμβόλιμη εκλογική διαδικασία που προκλήθηκε από την παραίτηση εμπλεκόμενου σε σκάνδαλο πολιτικής επιρροής βουλευτή των Συντηρητικών.

Ο Κρις Γουέμπ των Εργατικών πήρε το 59% των ψήφων στο Μπλάκπουλ, με ανατροπή της τάξης του 26% σε σχέση με τις εκλογές του 2019. Ο υποψήφιος των Συντηρητικών αναδείχθηκε δεύτερος με διαφορά μόλις 117 ψήφων από τον υποψήφιο του υπερδεξιού κόμματος Reform UK, που ιδρύθηκε με τη στήριξη του Νάιτζελ Φάρατζ.

Ο ηγέτης των Εργατικών και πιθανότερος επόμενος πρωθυπουργός σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις σερ Κιρ Στάρμερ έκανε από το Μπλάκπουλ λόγο για «απευθείας μήνυμα στον πρωθυπουργό», ενώ ο καινούριος βουλευτής κ. Γουέμπ κάλεσε τον Ρίσι Σούνακ να προκηρύξει άμεσα εκλογές.

Ως προς τις δημοτικές εκλογές, οι Εργατικοί κέρδισαν την πλειοψηφία των εδρών στα δημοτικά συμβούλια περιοχών όπως το Ρέντιτς, το Χάρτλιπουλ, το Ράσμουρ και το Θάροκ, αποτελέσματα που εκλαμβάνονται ως ένδειξη ότι οι ψηφοφόροι σε κρίσιμες περιφέρειες γυρνούν την πλάτη στους Τόρις. Ενδεικτικά, το Ράσμουρ ήταν υπό τον έλεγχο των Συντηρητικών εδώ και 24 χρόνια.

Πάντως οι Εργατικοί χάνουν δημοτικές έδρες σε περιοχές με μεγάλο μουσουλμανικό πληθυσμό, όπως το Όλνταμ και το Χάρλοου. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στον δισταγμό του Κιρ Στάρμερ να στηρίξει εξ αρχής μια άμεση εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ειδικός στα εκλογικά αποτελέσματα καθηγητής Μάικλ Θράσερ σχολίασε πως αν τα αποτελέσματα των χθεσινών δημοτικών εκλογών επαναλαμβάνονταν στις βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν στο δεύτερο μισό του έτους, τότε οι Συντηρητικοί «σχεδόν θα αφανίζονταν».

Τα αποτελέσματα των εκλογών στους μεγάλους μητροπολιτικούς δήμους που συμμετείχαν στη χθεσινή εκλογική διαδικασία, δηλαδή Λονδίνο, Δυτικά Midlands και Tees Valley αναμένονται αργότερα την Παρασκευή ή και το Σάββατο.

