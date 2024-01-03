Στην παραδοχή ότι η αμερικανική κυβέρνηση έπρεπε να εργαστεί προκειμένου να δώσει λύσεις στις ανησυχίες που είχε εκφράσει το Κογκρέσο σχετικά με την πώληση των μαχητικών F-16 στην Τουρκία προχώρησε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ. Υπενθυμίζεται ότι εκτός από την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί νομοθέτες είχαν ζητήσει από την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η Άγκυρα δεν θα χρησιμοποιήσει τα μαχητικά F-16 για την παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο.



«Είχαμε εμπόδια στο Κογκρέσο λόγω των ενεργειών που έχει κάνει η Τουρκία και που έπρεπε να τα ξεπεράσουμε και να τα επεξεργαστούμε. Προσπαθήσαμε να τα αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν πιο επιμελώς», σημείωσε ο κ. Μίλερ.



Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξήγησε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι η πώληση των κιτ εκσυγχρονισμού των F-16 στην Τουρκία δεν πρέπει να συνδέεται με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, όπως εξήγησε, υπάρχουν μέλη του Κογκρέσου που έχουν διαφορετική άποψη και έχουν συνδέσει τα δύο ζητήματα.



Ως εκ τούτου, δεν θέλησε να σχολιάσει το πότε η αμερικανική κυβέρνηση θα είναι σε θέση να προχωρήσει με τη συγκεκριμένη αμυντική σύμβαση. Ο Μάθιου Μίλερ κατέληξε λέγοντας «ότι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί για να οδηγήσει σε πρόοδο είναι η Τουρκία να αναλάβει δράση το συντομότερο δυνατό για την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ».





