Ευρωεκλογές και μεταναστευτικό

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ευρωεκλογές 2024. Ή αλλιώς η ευρωκάλπη του μεταναστευτικού.

Η προκαταρκτική πολιτική συμφωνία που ανακοινώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου ανοίγει το δρόμο για πολλές αλλαγές στο υπάρχον σύστημα για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Ουσιαστικά έρχεται να απαντήσει στα κράτη που παραδοσιακά εμφανίζονται απρόθυμα να βοηθήσουν.

Ποιο είναι το βασικό στοιχείο;

Η αλληλεγγύη που πρέπει να επιδεικνύεται για τη μετεγκατάσταση προσφύγων από χώρες πρώτης υποδοχής, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία σε άλλες χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Και στην περίπτωση που αρνηθούν η οικονομική συνεισφορά θα είναι υποχρεωτική. Θα δημιουργηθεί ένας κοινός λογαριασμός στην Ε.Ε. για τη μετανάστευση.

Τα υπερσυντηρητικά ρεύματα στην Ευρώπη δεν πρόκειται να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Οι αλλαγές αναμένεται να θεσμοθετηθούν πριν στηθούν οι κάλπες τον Ιούνιο.

Οι ακροδεξιές δυνάμεις σε πολλές περιπτώσεις στη γηραιά ήπειρο έχουν αναπτυχθεί προτάσσοντας το μεταναστευτικό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ούγγρος Βίκτορ Ορμπάν που έχει ξεκαθαρίσει πως ούτε θα πληρώσει κάποιο «πρόστιμο», αλλά ούτε θα δεχθεί πρόσφυγες.

Οι συγκρούσεις ήταν πολλές και μέσα στο 2023 για το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπενθυμίζεται πως Γαλλία και Ιταλία είχαν ανταλλάξει βαριές κατηγορίες με αφορμή την άφιξη μεταναστών στα νοτιοανατολικά σύνορα της Γαλλίας με την Ιταλία. Κατά πολλούς το γεγονός πως στην Ελλάδα πρόσφατα το νομοθέτημα για την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών πέρασε με την ευρεία συναίνεση 262 ψήφων έδωσε ένα μήνυμα στην Ευρώπη για το δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί.

Υπήρχαν πάντα διαφορετικές ευρωπαϊκές οπτικές ως προς το ποια είναι η πιο αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική. Όσοι εκφράζουν έντονο σκεπτικισμό – και είναι αρκετοί - προέτασσαν πάντα τους καλύτερους συνοριακούς ελέγχους. Οι υπόλοιπες χώρες έδιναν προτεραιότητα στην καλύτερη ενσωμάτωση και στη δικαιότερη κατανομή των μεταναστών. Στόχος της προωθούμενης ρύθμισης είναι να πληγεί σημαντικά ο ευρωσκεπτικισμός και να αρχίσουν να γίνονται οι αναγκαίες υποχωρήσεις έτσι ώστε να αποκατασταθεί μια ισορροπία στην Ε.Ε. Εγχείρημα καθόλου εύκολο. Τουλάχιστον δεν απαιτείται η απόλυτη συμφωνία και των «27».

Ο Γκερντ Βίλντερς επικράτησε στην Ολλανδία, ενώ και το AfD στη Γερμανία αυξάνει συνεχώς τη δημοφιλία του. Οι προβλέψεις λένε πως στις 720 θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου οι ακροδεξιές δυνάμεις θα έχουν περισσότερες έδρες μετά τον Ιούνιο. Η Λεπέν στη Γαλλία, η Λέγκα του Σαλβίνι, καθώς και το FPO της Αυστρίας δείχνουν να έχουν μια σημαντική δυναμική.

Απέναντι σε αυτή την ακροδεξιά στροφή το νέο σύμφωνο αναμένεται να δίνει τη δυνατότητα στις χώρες πρώτης υποδοχής να αυστηροποιήσουν τα κριτήρια χορήγησης ασύλου.

Θα υπάρχει μηχανισμός ταχείας αντίδρασης σε αυξημένες μεταναστευτικές ροές, ενώ και ο φάκελος όσων δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για μετεγκατάσταση στην Ε.Ε. δεν θα προχωρά και θα απορρίπτεται με σύντομες διαδικασίες.

