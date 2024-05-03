Παραλάμβανε κοκαΐνη μέσω φακέλου... από τη Βρετανία

Φάκελο, ο οποίος απεστάλη από το Ηνωμένο Βασίλειο και περιείχε κοκαΐνη επιχείρησε να παραλάβει 42χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην περιοχή της Τούμπας με την αυτόφωρη διαδικασία.
Ο φάκελος είχε τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη με παραλήπτη τον 42χρονο και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα και εντοπίστηκε αρχικά στον Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Η σύλληψη του 42χρονου έγινε στο πλαίσιο επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Κρατικού Αερολιμένα της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, που ανατέθηκε από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών.
Οι συλληφθείς για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή.
