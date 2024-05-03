Κλοπ για Σαλάχ: «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ μας, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον»

Την έντονη αντιπαράθεση που είχε με τον Μοχάμεντ Σαλάχ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με τη Γουέστ Χαμ, κλήθηκε να σχολιάσει ο Γιούργκεν Κλοπ.

Μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Τότεναμ (5/5, 18:30), ο Γερμανός προπονητής σχολίασε το πολυσυζητημένο συμβάν, ξεκαθαρίζοντας ότι το θέμα έχει λυθεί και ότι η σχέση των δυο τους χαρακτηρίζεται από αλληλοσεβασμό!

«Το θέμα έχει λυθεί τελείως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ μας. Αν δεν γνωριζόμασταν τόσο καιρό, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίζαμε, αλλά σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και πραγματικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είμαστε μια χαρά, δεν υπάρχει θέμα, οπότε ας προχωρήσουμε. Αν νικούσαμε και σκοράραμε πολλά γκολ, δεν θα είχε γίνει καν θέμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής των «Reds».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.