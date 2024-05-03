Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το χαρέμι του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, το οποίο εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με 25 παρθένες.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν χρειάζεται χρόνο κάθε χρόνο 25 παρθένες κοπέλες για να ενταχθούν στην περίφημη Pleasure Squad του προκειμένου να τον διασκεδάσουν προσωπικά.

Οι υπάλληλοι του Βορειοκορεάτη ηγέτη επιδίδονται σε ένα κυνήγι ανεύρεσης κοριτσιών σε σχολεία αναζητώντας τις πιο όμορφες.

Αφού υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις για να ελέγξουν ότι είναι ακόμα παρθένες, οι γυναίκες «πρέπει να μάθουν πώς να ευχαριστούν αυτόν και άλλους άνδρες.

Σύμφωνα με τον YouTuber, Yeonmi Park, οι αξιωματούχοι του Κιμ επιλέγουν γυναίκες με βάση την κοινωνική θέση και την ελκυστικότητα με εκείνες που θεωρούνται πιο ελκυστικές να προορίζονται για τον ίδιο. Οι υπόλοιπες θα πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες κατώτερων στρατηγών και πολιτικών.

Ο ίδιος αναφέρει ότι το «Pleasure Squad» χωρίζεται σε τρία τμήματα: ένα που ειδικεύεται στο μασάζ, ένα άλλο στη διασκέδαση μέσω του τραγουδιού και του χορού και ένα τρίτο προετοιμάζεται για να είναι «σεξουαλικά οικεία με τον δικτάτορα και άλλους άντρες».

Η ζωή, όπως αναφέρει ο youtuber στη Βόρεια Κορέα είναι τόσο άσχημη που οι γονείς θα επιτρέψουν ευχαρίστως στις κόρες τους να ενταχθούν στο χαρέμι του Κιμ με την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να απολαύσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής.



Πηγή: skai.gr

