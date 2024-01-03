«Με όρους ανακύκλωσης ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε έναν ακόμη ανασχηματισμό ομολογώντας την στελεχιακή ένδεια και την αποτυχία της δήθεν επιτελικής κυβέρνησης του, που παραμένει από τις μεγαλύτερες αριθμητικά» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για τις κυβερνητικές αλλαγές.



«Μόνο που πήχης δεν είναι πια τα ανέξοδα λόγια, αλλά η αδυσώπητη πραγματικότητα και τα κυβερνητικά πεπραγμένα» σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Πηγή: skai.gr

«Ο κ. Χρυσοχοΐδης επιστρέφει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αφού πρώτα ‘’είχε απομακρυνθεί ως αποτυχημένος’’ μετά τις πυρκαγιές του 2021 και με ‘’διαπιστευτήρια’’ την αναποτελεσματική παρουσία του στο Υπουργείο Υγείας, καθώς το Ε.Σ.Υ. καταρρέει και απαξιώνεται συστηματικά».«Ως φαίνεται, το Υπουργείο Υγείας είναι μονοπώλιο των πολιτικών τέκνων του Γιώργου Καρατζαφέρη».«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε παταγωδώς να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών σε μια σειρά από γεγονότα και χρειάστηκαν έξι μήνες στον κ. Μητσοτάκη για να το ομολογήσει».«Οχυρωμένη στην αλαζονεία της, με διάθεση μόνο για διευθετήσεις συμφερόντων και όχι μεταρρυθμίσεις προς όφελος των πολιτών και ιδίως των πιο αδύναμων, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί πάλι με όρους επικοινωνίας και ανασχηματισμούς ‘΄μουσικών καρεκλών’’ να διαχειριστεί την πολιτική φθορά της» καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη.

