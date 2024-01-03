Τη θέση του υπουργού Υγείας αναλαμβάνει εκ νέου ο Άδωνις Γεωργιάδης, όπως έγινε γνωστό μετά την ανακοίνωση της νέας σύνθεσης της κυβέρνησης από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Είναι η δεύτερη φορά που ο κ. Γεωργιάδης αναλαμβάνει τη θέση του υπουργού Υγείας. Η πρώτη φορά που τοποθετήθηκε στη θέση αυτή ο κ. Γεωργιάδης ήταν στις 25 Ιουνίου του 2013.

«Οι ανάγκες των συνανθρώπων μας για καλύτερες υπηρεσίες Υγείας είναι ο πήχυς, που οφείλουμε να ξεπεράσουμε και θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για αυτό, με ανθρωπιά και αποτελεσματικότητα» σχολίασε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο μετά την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Η διαχρονική εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πρόσωπο μου αποτελεί για μένα τεράστια ευθύνη. Όπως έκανα πάντα και τώρα στο Υπουργείο Υγείας, θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, σε έναν χώρο γνώριμο σε μένα από το παρελθόν» σημειώνει επίσης.

Η ορκωμοσία των νέων υπουργών και υφυπουργών, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 4 Ιανουαρίου και ώρα 18.00.

