Εκατοντάδες άνθρωποι που διαμαρτύρονται κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα συγκεντρώθηκαν σήμερα σε ένα από κορυφαία πανεπιστήμια της Αυστραλίας, ζητώντας από το εκπαιδευτικό ίδρυμα να προχωρήσει σε αποεπενδύσεις από εταιρίες που έχουν δεσμούς με το Ισραήλ, σε ένα κίνημα που έρχεται σε συνέχεια των φοιτητικών καταλήψεων που σαρώνουν τις αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις.

Φιλιπαλαιστίνιοι ακτιβιστές έστησαν την περασμένη εβδομάδα καταυλισμό έξω από το βασικό κτίριο του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ. Αντίστοιχοι καταυλισμοί στήθηκαν σε πανεπιστήμια στη Μελβούρνη, την Καμπέρα και άλλες πόλεις της Αυστραλίας.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου η αστυνομία απομάκρυνε με τη βία δεκάδες διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων σε διάφορα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα σημεία διαμαρτυρίας στην Αυστραλία επικρατεί ηρεμία με περιορισμένη παρουσία της αστυνομίας.

Σήμερα, διαδηλωτές πραγματοποίησαν διαμαρτυρία ζητώντας από το Πανεπιστήμιο της Σίδνεϊ να προχωρήσει σε αποεπενδύσεις από εταιρίες που έχουν δεσμούς με το Ισραήλ, απηχώντας τα αιτήματα φοιτητών από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Γαλλία.

Ο 39χρονος Ματ, που βρισκόταν μεταξύ των 300 και πλέον συγκεντρωμένων με τον δίχρονο γιο του στους ώμους του, δήλωσε ότι συμμετέχει στην κινητοποίηση για να δείξει ότι δεν είναι μόνο οι φοιτητές που είναι οργισμένοι με τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα. «Μόλις καταλάβεις τι συμβαίνει, έχεις ευθύνη να προσπαθήσεις να συμμετάσχεις και να ενισχύσεις την ευαισθητοποίηση και να δείξεις αλληλεγγύη», δήλωσε στο Reuters, αρνούμενος να δώσει τα πλήρη στοιχεία του.

Αρκετά εκατοντάδες μέτρα από τη διαδήλωση στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και χωρισμένοι από φρουρούς ασφαλείας, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί με αυστραλιανές και ισραηλινές σημαίες, με τους ομιλητές της κινητοποίησης αυτής να δηλώνουν ότι οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις κάνουν τους φοιτητές και το προσωπικό εβραϊκής καταγωγής να νιώθουν ανασφαλείς στην πανεπιστημιούπολη.

Ο αντιπρύτανης τους Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ Μαρκ Σκοτ δήλωσε χθες σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο καταυλισμός υπέρ των Παλαιστινίων μπορεί να παραμείνει στην πανεπιστημιούπολη εν μέρει διότι δεν υπάρχει η βία που παρατηρείται στις ΗΠΑ. Αν και αρκετά περιπολικά της αστυνομίας είχαν σταθμεύσει στην είσοδο του πανεπιστημίου, δεν υπήρχε αστυνομική παρουσία σε καμία από τις δύο κινητοποιήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

