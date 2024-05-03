Συνέντευξη στο EURACTIV παραχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος προσδιόρισε την ταυτότητα του... νέου ΣΥΡΙΖΑ στην κεντροαριστερά.

Ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε σε «νέο ΣΥΡΙΖΑ» και δήλωσε 1.000% υπέρ του εγχειρήματος της Ευρώπης και της ισχυρής στρατιωτικής ικανότητας, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υπόθεση του Predator.

Πιο αναλυτικά η συνέντευξη:

EURACTIV: Παρατηρούμε άνοδο ακροδεξιών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη, ορισμένες προβλέψεις μάλιστα κάνουν λόγο και για τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς θα είναι η μετεκλογική ημέρα στην ΕΕ εάν οι δημοσκοπήσεις αποδειχθούν αληθινές;

Στέφανος Κασσελάκης: Είναι πολύ ανησυχητικό. Και ο κόσμος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αυτές οι εκλογές έχουν συνέπειες και ότι η Ευρώπη ήταν επιτυχής λόγω της αλληλεγγύης τις προηγούμενες αρκετές δεκαετίες. Και αν εγκαταλείψουμε αυτή την αλληλεγγύη για να καταφύγουμε απλώς σε μια ρητορική μίσους και διχασμού, αυτό θα έρθει και θα μας βλάψει μακροπρόθεσμα, αν όχι μεσοπρόθεσμα.

Πρέπει, λοιπόν, να ενωθούμε και να υπερασπιστούμε τις αξίες μας και να δείξουμε ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Να δείξουμε ότι υπάρχει μια εναλλακτική. Και υπάρχουν παραδείγματα για αυτό. Η Ισπανία, για παράδειγμα, είναι μια καλή τέτοια περίπτωση. Νομίζω ότι ο Σύριζα στην Ελλάδα παρέχει μια καλή εναλλακτική. Και αυτό γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο στον κόσμο όσο περνάει ο χρόνος. Αλλά πρέπει να συντονιστούμε περισσότερο. Έχουμε πιο σύνθετα επιχειρήματα από τα σλόγκαν της δεξιάς. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τριπλασιάσουμε, να τετραπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για να μπορέσουμε να τα επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά.

Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα, μια δυσπιστία στην ικανότητα του κατεστημένου να ικανοποιήσει τις κοινωνικές ανάγκες. Το βλέπουμε αυτό με το κόστος της ζωής που έχει αυξηθεί σε όλο τον κόσμο, την τεράστια εισοδηματική ανισότητα, την αδυναμία της Ευρώπης να έχει το δικό της ξεκάθαρο μήνυμα εξωτερικής πολιτικής, για παράδειγμα, ενάντια στις θηριωδίες που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη, η οποία, για άλλη μια φορά, δίνει την εντύπωση ότι τα ευρωπαϊκά ανώτερα κλιμάκια δεν εισακούουν πραγματικά τις ελπίδες και τις προσδοκίες του κόσμου.

Και έτσι, όταν έχεις αυτού του είδους την ανασφάλεια και αυτού του τύπου έλλειψη ανταπόκρισης από τα πάνω, ο κόσμος συχνά δείχνει τους μετανάστες, τους πρόσφυγες , τον «άλλο», στην προσπάθεια να βρουν έναν αποδιοπομπαίο τράγο. Και η Αριστερα, και γενικά και οι Σοσιαλδημοκράτες και τα πράσινα κόμματα, πρέπει πραγματικά να κάτσουμε κάτω και να σχηματίσουμε ένα μήνυμα σύγχρονης διακυβέρνησης, ένα μήνυμα που δείχνει ότι υπάρχει τρόπος, έξω από τους περιορισμούς της λιτότητας, για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας ανάπτυξης, ότι υπάρχει τρόπος να επενδύσουμε στην κλιματική προσαρμογή και να προστατέψουμε τα παιδιά μας.

Υπάρχει τρόπος να είμαστε ισχυροί όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένων των εμπορικών μας εταίρων. Και σίγουρα όταν πρόκειται για τη διεθνή σκηνή, όπως είπα, φρικαλεότητες όπως οι άμαχοι που χάνουν τη ζωή τους αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη.

Πρέπει να δείξουμε ότι κατανοούμε τον ρόλο των ανοιχτών αγορών, αλλά με τον σωστό τύπο ρύθμισης, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να συμμετέχουν και οι εισοδηματικές ανισότητες να εξαφανιστούν με την πάροδο του χρόνου.

Στην αριστερά υπάρχει έλλειμμα όσον αφορά σε μια αξιοπιστη σύγχρονη διακυβέρνηση.

Και πρέπει να το εξηγήσουμε με πολύ απλά λόγια στους Ευρωπαίους πολίτες. Πώς μπορούμε να κυβερνήσουμε με τρόπο που δεν αφορά μόνο στις μεγάλες εταιρείες και τις νεοφιλελεύθερες ιδεολογίες.

EURACTIV: Ας εστιάσουμε στην Ελλάδα τώρα: Ποιες είναι οι προσδοκίες σας σχετικά με την επίδοση του κόμματός σας;

Στέφανος Κασσελάκης: Είχαμε μεγάλη αστάθεια μέσα στο κόμμα μας μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές, όπου βρεθήκαμε 23 μονάδες πίσω από το κυβερνών κόμμα - από τη λεγόμενη κεντροδεξιά, παρόλο που πολλές από τις πολιτικές τους είναι σκληροπυρηνικές δεξιές, κατά την άποψή μου. Και πολλοί από τους υποψηφίους τους για τις Ευρωεκλογές είναι από την ακροδεξιά.

Θεωρούμε αυτό που κάνουμε ως κίνημα και το κάνουμε αυθεντικά, χωρίς τύψεις, με την αλήθεια. Αυτό είναι μέρος των αξιών μας, οι αξίες για την αλληλεγγύη ή την προστασία του περιβάλλοντος, για να είμαστε ενεργητικοί όσον αφορά στην κλιματική κρίση με την οποία είμαστε όλοι αντιμέτωποι, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και να έχουν δικαιώματα και το δικαίωμα των συλλογικων διαπραγματεύσεων.

Για παράδειγμα, ενώ η ευρωπαϊκή οδηγία προβλέπει 80% συλλογικές διαπραγματεύσεις στις σχέσεις εργαζόμενων/εργοδοτών, στην Ελλάδα είμαστε στο 25% ή και χαμηλότερα. Επομένως είμαστε πολύ πίσω σε αυτό.

Είμαστε τώρα στη διαδικασία ανανέωσης του ΣΥΡΙΖΑ, επέκτασης της βάσης μας. Κάναμε πολύ καλή δουλειά, νομίζω, ανοίγοντας το κόμμα μας ώστε να εισέλθουν φρέσκα ταλέντα. Ψηφιοποιήσαμε τις διαδικασίες μας, ώστε ο κόσμος να μπορεί να ανατροφοδοτεί τις προτάσεις μας.

Nομίζω ότι είναι απλώς θέμα χρόνου μέχρι να μας ανταμείψει ο κόσμος για αυτές τις αλλαγές που κάνουμε. Είναι ένα νέο παράδειγμα πολιτικής. Και νομίζω ότι η ιδεολογία μας, μαζί με τον επαγγελματισμό μας, θα αναγνωριστεί τελικά από τον ελληνικό λαό.

Είμαστε, φυσικά, αισιόδοξοι ότι θα ξεπεράσουμε όλες τις προσδοκίες και τον σκεπτικισμό και θα εκπλήξουμε τον κόσμο, θετικά. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη στις εκλογές. Και αυτό προέρχεται από αυτό που βλέπουμε στην κοινωνία.

Όπως είπα, βλέπουμε πολύ κόσμο να έρχεται και να πιστεύει στο νέο μοντέλο για την πολιτική. Δεν είμαστε εδώ για τεχνητά διλήμματα, ξέρετε, για αυτό ή εκείνο. Οι άνθρωποι πρέπει να πιστέψουν ξανά στην πολιτική και χρειάζονται λύσεις. Και αυτή είναι η ευθύνη μου, να δημιουργήσω μια ομάδα και ένα πρόγραμμα στο οποίο ο κόσμος μπορεί να πιστέψει.

EURACTIV: Έχετε ασκήσει έντονη κριτική στον Έλληνα πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, ειδικά στην περίπτωση του κράτους δικαίου και του δυστυχήματος των Τεμπών που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Αισθάνεστε ότι συμβαίνει κάτι στην Αθήνα που δεν βλέπουν οι Βρυξέλλες;

Στέφανος Κασσελάκης: Στην πραγματικότητα πιστεύω ότι οι Βρυξέλλες βλέπουν. Νομίζω ότι η ελληνική μηχανή προπαγάνδας απλά δεν θέλει ο ελληνικός λαός να τα δει όλα αυτά. Και εργάζονται πολύ σκληρά για να εμποδίσουν την αλήθεια να φτάσει στα μάτια και τα αυτιά του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι οι Βρυξέλλες επέκριναν την ελληνική κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τη μεταχείριση της ελευθερίας του Τύπου. Αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαία Εισαγγελέας ερευνά ψηφιακά έργα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ όπου πιθανώς υπάρχει μεγάλη σπατάλη.

Περίπου 600 διαφορετικοί διαγωνισμοί κατακυρώθηκαν μόνο σε δέκα εταιρείες, με πολλά παραδείγματα ελληνικών έργων που πραγματοποιήθηκαν με κόστος 10 ή 11 φορές παραπάνω συγκριτικά με αντίστοιχα σε χώρες όπως η Πορτογαλία ή η Ιρλανδία. Έχουμε πραγματικά προβλήματα. Και όπως ίσως γνωρίζετε, το δικαστικό σύστημα στην Ελλάδα λειτουργεί με πολύ αργό ρυθμό.

Ο ελληνικός λαός δεν εμπιστεύεται βαθιά μέσα του ότι μπορεί να δει το δικαστικό σύστημα ως έσχατη διέξοδο. Υπάρχει, γενικά στην Ελλάδα, μια βαθιά δυσπιστία μεταξύ των πολιτών και της κυβέρνησης.

Και γι' αυτό πρέπει πραγματικά να βρούμε έναν νέο τρόπο ώστε οι άνθρωποι να νιώθουν ότι η πολιτική λειτουργεί γι' αυτούς, αντί να είναι μια συναλλακτική σχέση όπου όλοι λένε «τίποτα δεν θα αλλάξει, αυτή είναι η Ελλάδα, Ας ζήσουμε με αυτό».

Όχι, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Υπάρχει τρόπος να γίνεις καλύτερος, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί από πάνω προς τα κάτω. Πρέπει να έλθει από τη βάση, από κάτω προς τα πάνω.

Και ειλικρινά, είμαι ευγνώμων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης των Τεμπών, όπου και πάλι, όπως είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, το ελληνικό σύστημα, της μπλοκάρει την πρόσβαση στα σωστά στοιχεία.

Όπως ξέρετε, οι ευρωβουλευτές μας, ο κ. Αρβανίτης, η κα Κουντουρά, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά εκπροσωπώντας τις οικογένειες των θυμάτων στην Ευρώπη στις αρμόδιες επιτροπές της Ευρωβουλής.

Όμως δεν πρέπει να πηγαίνουμε μέσω Βρυξελλών για να δώσουμε στους ανθρώπους μια αίσθηση ελπίδας ότι θα βρουν δικαιοσύνη και ανακούφιση. Αλλά είναι αυτό που είναι. Και ο μόνος τρόπος να το αλλάξουμε είναι να είμαστε στην κυβέρνηση και να υλοποιήσουμε τις τεράστιες μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται στη χώρα μας.

EURACTIV: Σκάνδαλο υποκλοπών: Δεν έχουμε ακόμη σαφή εικόνα για το πού βρισκόμαστε με την έρευνα. Είστε αισιόδοξος ότι τελικά θα χυθεί φως;

Στέφανος Κασσελάκης: Έχουμε επίσης αυτό το τεράστιο σκάνδαλο υποκλοπών, απο το γραφείο του Πρωθυπουργού από τον ίδιο του τον ανιψιό, και δεν παρέχει στο προσωπικό του στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών την άδεια για να μπορεί να καταθέσει στο δικαστήριο χωρίς περιορισμούς εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, o Πρωθυπουργός μπορεί να το κάνει αυτό. Και δεν το κάνει αυτό. Απλώς λέει η δικαιοσύνη ακολουθεί τον δρόμο της.

Λοιπόν, γιατί δεν αφήνει τη δικαιοσύνη να ακολουθήσει τον δρόμο της; Γιατί δεν απαλλάσσει τους υφισταμένους του από την εμπιστευτικότητα που τους δεσμεύει; Του επιτρέπεται να το κάνει αυτό ως πολιτικός επόπτης τους. Και δεν το κάνει. Θέλω να πω, αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Και είναι δύο χρόνια τώρα που εκτυλίσσεται, και ακόμα δεν έχουμε σαφή εικόνα για το τι θα συμβεί.

Ξέρετε, έχουμε ένα σκάνδαλο με παράνομο λογισμικό [Predator] στη χώρα μας που εξήχθη με άδεια [σε τρίτες χώρες] από το Υπουργείο Εξωτερικών. Παρεμπιπτόντως, με 93 στόχους του Predator που ενδέχεται να συμπίπτουν με τους εκατοντάδες στόχους που παρακολουθούσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Πρέπει να υπάρχει διαύγεια σε αυτό. Και αυτό που λέει η Ευρώπη είναι ότι το γνωρίζει. Βλέπουμε μια απόκλιση από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα αυτοί που μας κυβερνούν εδώ, αντί να επικρίνουν την Ευρώπη, να αλλάξουν κάποια πράγματα και πώς αντιμετωπίζουν τους Ευρωπαίους και τους Έλληνες, προσπαθώντας να μας τυφλώσουν, να μας πουν ότι είμαστε όλοι τρελοί, ότι ζούμε σε μια εναλλακτική πραγματικότητα.

Περισσότερη ταπεινότητα. Και ας βρούμε λίγη δικαιοσύνη για τους ανθρώπους. Και ας λογοδοτήσουν κάποιοι. Από το έγκλημα των Τεμπών μέχρι το σκάνδαλο των υποκλοπών και τη σπατάλη και την απάτη που έχουν λάβει χώρα.

EURACTIV: Πιστεύετε στο ευρωπαϊκό εγχείρημα;

Στέφανος Κασσελάκης: Πιστεύω στο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.000%, και αυτή η Ένωση πρέπει να δυναμώσει με μια πολύ σαφή στρατιωτική ικανότητα, με πραγματική αλληλεγγύη. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι νομίζω ότι το σύμφωνο για το μεταναστευτικό και το άσυλο είναι πολύ απογοητευτικό. Το γεγονός ότι δεν έχουμε υποχρεωτική αλληλεγγύη [μετεγκατάσταση] και ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει μόνιμη αποθήκη για αυτές τις φτωχές ψυχές και το κόστος θα γίνει προϊόν διαπραγμάτευσης στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι απαράδεκτο. Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Και χρειαζόμαστε τις ευρωπαϊκές λύσεις σε αυτό.

Και χρειαζόμαστε όλες τις χώρες να σηκώσουν το μερίδιο του βάρους τους και να επιτρέψουν σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν λίγη ανακούφιση και αξιοπρέπεια. Πιστεύω, λοιπόν, ακράδαντα στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, αλλά όλοι έχουμε την ευθύνη να εργαστούμε πάνω σε αυτό. Και αυτό σημαίνει επίσης ότι, οι χώρες του Βορρά δεν μπορούν να κάνουν τα στραβά μάτια όταν πρόκειται για pushbacks εναντίον αυτών των προσφύγων ή όταν πρόκειται για επενδύσεις στο Νότο. Είναι πολύ εύκολο να περιφρονείς τις μεσογειακές χώρες την τελευταία δεκαετία λόγω των φλέγοντων ζητημάτων χρέους.

Αλλά στο τέλος της ημέρας, ξέρετε, βρισκόμαστε σε μια νομισματική ένωση. Και οι χώρες που βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική θέση θα πρέπει να επενδύσουν σε χώρες σε χειρότερη οικονομική θέση για να μπορέσουν να επιτρέψουν τη σύγκλιση. Έχουμε τεράστιο χάσμα σύγκλισης στην Ελλάδα, είμαστε δεύτεροι από τα τέλος όσον αφορά στην αγοραστική δύναμη, και δεύτεροι από την κορυφή όσον αφορά στη φορολογία, τους έμμεσους φόρους, έχουμε μερικές από τις πιο ακριβές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, βενζίνης και τροφίμων.

Είμαστε πολύ χαμηλότερα από αυτό που ήμασταν πριν από την οικονομική κρίση όσον αφορά στη σύγκλιση με την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Έλληνες θα εργαστούν γι' αυτήν. Έχουμε από τα μεγαλύτερα ποσοστά σε ώρες εργασίας σε αυτή τη χώρα. Αλληλεγγύη λοιπόν. Αυτό είναι το θεμέλιο της Ευρώπης, πιστεύω, στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, αλλά χρειαζόμαστε απολύτως την αλληλεγγύη στην πράξη.

EURACTIV: Υπήρξε μακρά συζήτηση για τον ιδεολογικό σας προσανατολισμό. Πού θα τοποθετούσατε τον νέο ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό φάσμα;

Στέφανος Κασσελάκης: Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που λέμε Σύγχρονη Αριστερά, που καλύπτει άνετα όλη την Κεντροαριστερά. Nομίζω ότι οι απτές διαφορές καταλήγουν στο πώς πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε ισχυρό το ρόλο του κράτους, αποτελεσματικό κράτος, αλλά κράτος για την επίλυση μεγάλων προβλημάτων. Δεν μπορούμε απλώς να έχουμε διοικητικές αλλαγές στο περιθώριο και να ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν όταν πάλι, σε αυτή τη χώρα, το 72% των ανθρώπων, 18 έως 35 ετών, εξακολουθούν να ζουν στην παιδική τους κρεβατοκάμαρα.

Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Χρειαζόμαστε κυβέρνηση για να το διορθώσει αυτό. Έχουμε ένα μεγάλο, γενναιόδωρο στεγαστικό πρόγραμμα για να δημιουργήσουμε σχηματισμούς αποκέντρωσης όπου οι άνθρωποι μπορούν επίσης, οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να επιστρέψουν και να πραγματοποιήσουν την έρευνά τους και να δημιουργήσουν μια θετική εξωτερικότητα στην κοινωνία, στην οικονομία. Και μπορούμε να το έχουμε αυτό όχι απλώς ιδιωτικοποιώντας τα πάντα, όπως κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Το ίδιο πράγμα με την υγειονομική περίθαλψη. Το 40% των δαπανών για την υγεία στην Ελλάδα είναι ιδιωτικές. Και υπάρχουν τεράστια ελλείμματα στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Τα οργανογράμματά τους, τα οποία βασίζονται επίσης σε χαμηλότερο επίπεδο πληθυσμού, είναι υποστελεχωμένα κατά 50% σχεδόν. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε. Χρειάζεται να επενδύσουμε δισεκατομμύρια για να διορθώσουμε αυτά τα ζητήματα προτού καταλάβουμε ότι έχουμε αποδεκατίσει τον κοινωνικό ιστό από τη μία, και από την άλλη συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε ένας πολύ μικρότερος πληθυσμός δημογραφικά στις επόμενες δεκαετίες. Έχουμε ένα μεγάλο εθνικό δύσκολο θέμα εδώ, και πρέπει να το διορθώσουμε.

EURACTIV: Υπάρχει το επιχείρημα ότι μόνο με την ένωση δυνάμεών τους, οι προοδευτικές δυνάμεις της Ελλάδας θα μπορέσουν να ανατρέψουν τους συντηρητικούς. Αλλά πρακτικά, είναι αυτό εφικτό;

Στέφανος Κασσελάκης: Εναπόκειται στον κόσμο. Ήμουν πολύ ξεκάθαρος ότι ανοίγουμε το κόμμα μας έτσι ώστε όποιος θέλει να αντιμετωπίζεται με τη σωστή ένταξη και αλληλεγγύη και να ενσωματώνεται στις υποδομές μας, στον κομματικό μας μηχανισμό, είναι ευπρόσδεκτος να το κάνει. Ξέρετε, δεν είναι θέμα προσωπικής ατζέντας. Τελικά κάποιος θα χρειαστεί να γίνει πρωθυπουργός αυτής της χώρας, για παράδειγμα.

Αλλά εναπόκειται στον καθένα να αντιμετωπίσει την ευθύνη του και να ανταποκριθεί σε μια εθνική επιθυμία να έχουμε μια εναλλακτική στις αποτυχημένες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που βλέπουμε να εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή. Είμαστε ανοιχτοί να αναπτύξουμε τη βάση μας και να αντιμετωπίσουμε όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό ισότιμα, χωρίς τη διάκρισης του παλιού και του νέου, αυτή η διάκριση δεν ταιριάζει με τις αξίες μας. Αυτό λοιπόν κάνουμε. Αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο για να αλλάξουμε τα πράγματα είναι να δώσουμε κίνητρο στους ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο.

Στον κόσμο που είναι απογοητευμένος με το σύστημα, που δεν ψηφίζει, που πιστεύω, ενστερνίζεται τις αξίες μας, ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, ότι η πολιτική μπορεί να γίνει διαφορετικά, ότι μπορούμε να μειώσουμε τις ανισότητες και να δώσουμε στους ανθρώπους ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή. Αν πιστεύουν σε αυτό, τότε αναδιαμορφώνουμε όλο το παιχνίδι.

Αλλά αυτό δεν είναι μόνο θέμα ιδεολογίας και ποιες είναι οι προτάσεις πολιτικής. Αυτό είναι επίσης θέμα του πόσο γειωμένο είναι το κίνημα βάσης ενός αριστερού κόμματος. Τα προοδευτικά κόμματα πρέπει να γειωθούν στην κοινωνία. Αυτή είναι η βάση τους.

Η βάση δεν είναι ένας ισολογισμός, και ένα δόγμα που λέει ιδιωτικοποιήστε τα πάντα. Η βάση μας είναι διαφοροποιημένη. Η βάση μας είναι πολύχρωμη. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω στους ανθρώπους, το καταλαβαίνω. Αλλά γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι και να αγκαλιάζουμε όλους, σε αυτό το πλουραλιστικό περιβάλλον, όλοι έχουν έναν ρόλο και θα σας ακούσουμε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

