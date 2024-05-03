Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παρίσι: Επέμβαση της αστυνομίας στη σχολή Πολιτικών Σπουδών - Απομακρύνθηκαν φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές

Περίπου 50 από τους φοιτητές που είχαν προχωρήσει στην καθιστική διαμαρτυρία

Γαλλία

Η γαλλική αστυνομία ξεκίνησε την επιχείρησή της για την απομάκρυνση πολλών δεκάδων φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών που έχουν καταλάβει από χθες το κεντρικό κτίριο της περίβλεπτης σχολής Πολιτικών Σπουδών (Sciences Po) στο Παρίσι, ανέφεραν δημοσιογράφοι και αυτόπτες μάρτυρες.

Ένας φοιτητής που ήταν μέσα στη σχολή είπε στους δημοσιογράφους ότι περίπου 50 από τους φοιτητές που είχαν προχωρήσει στην καθιστική διαμαρτυρία παρέμεναν στον χώρο τη στιγμή που μπήκαν στο κτίριο οι αστυνομικοί. Άλλοι μάρτυρες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπαν ότι η αστυνομία απομάκρυνε κάποια από τα πρόσωπα που βρίσκονταν εκεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΡΙΣΙ Παλαιστίνη διαμαρτυρία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark