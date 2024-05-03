Η γαλλική αστυνομία ξεκίνησε την επιχείρησή της για την απομάκρυνση πολλών δεκάδων φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών που έχουν καταλάβει από χθες το κεντρικό κτίριο της περίβλεπτης σχολής Πολιτικών Σπουδών (Sciences Po) στο Παρίσι, ανέφεραν δημοσιογράφοι και αυτόπτες μάρτυρες.

Ένας φοιτητής που ήταν μέσα στη σχολή είπε στους δημοσιογράφους ότι περίπου 50 από τους φοιτητές που είχαν προχωρήσει στην καθιστική διαμαρτυρία παρέμεναν στον χώρο τη στιγμή που μπήκαν στο κτίριο οι αστυνομικοί. Άλλοι μάρτυρες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπαν ότι η αστυνομία απομάκρυνε κάποια από τα πρόσωπα που βρίσκονταν εκεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

