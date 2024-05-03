Το πολυαναμενόμενο σίκουελ της άκρως πετυχημένης εισπρακτικά ταινίας τρόμου του 2023 «M3GAN» πρόσθεσε στο καστ του μια από τις πρωταγωνίστριες του Star Wars «Ahsoka», την Ουκρανή ηθοποιό και ακτιβίστρια Ιβάνα Σάκχνο (Ivanna Sakhno).

Πηγές ανέφεραν στο Deadline ότι η ηθοποιός θα έχει «σημαντικό ρόλο», καθώς θα συμπρωταγωνιστήσει με την Άλισον Γουίλιαμς (Allison Williams) και τη Βάιολετ Μακγκρό (Violet McGraw) που επιστρέφουν για το «M3GAN 2.0» των Atomic Monster και Blumhouse σε συνεργασία με την Divide/Conquer.

Στην αρχική ταινία σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «η M3GAN είναι ένα θαύμα τεχνητής νοημοσύνης, μια κούκλα που μοιάζει να έχει κανονική ζωή και έχει προγραμματιστεί να είναι ο καλύτερος σύντροφος ενός παιδιού και ο μεγαλύτερος σύμμαχος ενός γονιού. Σχεδιασμένη από μία πανέξυπνη ρομποτολόγο μιας εταιρείας παιχνιδιών, η M3GAN μπορεί να ακούει, να παρακολουθεί και να μαθαίνει καθώς γίνεται φίλη και δασκάλα, συμπαίκτρια και προστάτιδα για το παιδί με το οποίο συνδέεται».

Η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία κερδίζοντας 181 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office με την παραγωγή να στοιχίζει μόλις 12 εκατ. δολάρια.

Το «M3GAN 2.0» αναμένεται στους κινηματογράφους στις 16 Μαΐου του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

