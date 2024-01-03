Έναν αιφνίδιο μίνι ανασχηματισμό επεφύλασσε για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αιχμή των αλλαγών το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τον κ. Μητσοτάκη να αντικαθιστά τον Γιάννη Οικονόμου με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που επιστρέφει στο εν λόγω υπουργείο για πέμπτη φορά. Στο υπουργείο Υγείας επιστρέφει ο Άδωνις Γεωργιάδης, τη θέση του οποίου στο υπουργείο Εργασίας καταλαμβάνει η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ο «μίνι» ανασχηματισμός, έχει αρχικά στο επίκεντρο το ΥΠΡΟΠΟ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η δυσαρέσκεια για την απερχόμενη ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ήταν εμφανής στο Μαξίμου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γι’ αυτό πλήρωσαν «το μάρμαρο» για μια σειρά από γεγονότα που ξεκίνησαν τον Αύγουστο, λίγες μέρες από την ανάληψη του συγκεκριμένου υπουργείου, οι κ. Οικονόμου και Κατσαφάδος.

Ειδικότερα, «πληρώνουν το μάρμαρο» και για την επιδρομή των Κροατών χούλιγκαν στην Αθήνα, και για τα όσα έγιναν στου Ρέντη, αλλά και για την εγκληματικότητα που είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα με όσα συμβαίνουν. Ο πρωθυπουργός έκρινε ότι υπήρχε πρόβλημα, και στο πλαίσιο αυτό επιστρέφει στο ΥΠΡΟΠΟ ο πολύπειρος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ο οποίος φεύγει από το υπουργείο Υγείας.

Πέμπτη φορά στο συγκεκριμένο υπουργείο, πολύ μεγάλη η εμπειρία του κ. Χρυσοχοΐδη σε αυτά τα θέματα, με τον κ. Μητσοτάκη να εκτιμά ότι μπορεί να δώσει μια «νέα πνοή» στο υπουργείο σε λίγο καιρό, ενώ υπενθυμίζεται ότι έπονται οι κρίσεις στην ΕΛΑΣ, οπότε θα δούμε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό στο ΥΠΡΟΠΟ.

Σε ό,τι αφορά το υπουργείο Υγείας, επίκειται και ο νέος νοσοκομειακός χάρτης, οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Υγείας. Ο Άδωνις Γεωργιάδης επίσης γνωρίζει πολύ καλά το υπουργείο, έχει καλές σχέσεις στον χώρο της Υγείας, και θεωρείται και μεταρρυθμιστής, άρα εκτιμάται ότι μπορεί να «τρέξει» τις ήδη δρομολογημένες μεταρρυθμίσεις στο συγκεκριμένο υπουργείο. Η τελετή παράδοσης- παραλαβής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024, στις 19:00, στον 8ο όροφο, στο Γραφείο Υπουργού.

Με τη μετακίνηση του κ. Γεωργιάδη στο υπουργείο Εργασίας, «χήρεψε» η θέση του υπουργείου Εργασίας με νέα υπουργό τη Δόμνα Μιχαηλίδου στην επόμενη «καραμπόλα», που δεν περνά για πρώτη φορά το κατώφλι του υπουργείου, στο οποίο ήταν υφυπουργός. Κρίθηκε ότι ήταν επιτυχημένη στο πόστο αυτό, και έτσι αναβαθμίζεται η θέση της στο κυβερνητικό σχήμα. Αύριο, Πέμπτη στις 20.00 θα πραγματοποιηθεί και η τελετή παράδοσης - παραλαβής του Υπουργείου Υγείας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του υπουργείου.

Από εκεί και έπειτα, έχουμε τις εισόδους νέων προσώπων στο κυβερνητικό σχήμα μετά από αυτές τις «καραμπόλες», δηλαδή τον βουλευτή Ηλείας Ανδρέα Νικολακόπουλο υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη μαζί με τον κ. Χρυσοχοΐδη, και την υφυπουργό Παιδείας Ιωάννα Λυτρίβη, αρμόδια σε θέματα στα οποία έχει εμπειρία και εκτιμάται ότι μπορεί να δώσει λύσεις.

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης, όχι νέο πρόσωπο, αναβαθμίζεται σε υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και μαζί με την εκπροσώπηση της κυβέρνησης, αναλαμβάνει και τις αρμοδιότητες του Τύπου. «Θέλουμε δυναμική κίνηση στη νέα χρονιά» τόνιζαν στην κυβέρνηση, με έμφαση στην ασφάλεια και την καθημερινότητα εν γένει.

Η ορκωμοσία ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 4 Ιανουαρίου και ώρα 18.00.

Πηγή: skai.gr

