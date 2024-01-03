Κασσελάκης: Ποια ατζέντα προσπαθεί να αλλάξει ο Πρωθυπουργός με τον άγαρμπο ανασχηματισμό του;

«Ποια ατζέντα προσπαθεί να αλλάξει ο Πρωθυπουργός με τον άγαρμπο ανασχηματισμό του;» διερωτάται σε ανάρτησή του στο Instagram o πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, παραθέτοντας σχετικό βίντεο με δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ Άγγελου Συρίγου το 2020 και το 2024.

«Το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό» τονίζει ο κ. Κασσελάκης.

«Αφού ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε σήμερα να ανακατέψει την τράπουλα των στελεχών του, τον καλώ να διαγράψει τον κ. Συρίγο από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Αλλιώς, αποδεικνύει ότι ο κ. Συρίγος είναι «λαγός» του» προσθέτει.



Πηγή: skai.gr

