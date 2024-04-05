Ρεπορτάζ Μακής Συνοδινός



Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μετά την άγρια δολοφονία της 28χρονης Κυριακής έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων.



Στο τραπέζι έπεσε ο καυτός φάκελος της ενδοοικογενειακής βίας και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr για κάθε καταγγελία πλέον αξιοποιείται ο ειδικός οδηγός διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που υπάρχει από το 2021, ο οποίος κωδικοποιήθηκε σε απλή μορφή και εμπλουτίστηκε με προσαρμογές στις νέες νομοθετικές αλλαγές για την ενδοοικογενειακή βία.



Διαχειριζόμαστε κάθε θύμα με ενσυναίσθηση και του παρέχουμε κάθε υποστήριξη τονίζουν οι κύκλοι της ΕΛΑΣ, μετά την τηλεδιάσκεψη του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με περισσότερους από 2.500 αστυνομικούς για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας.



Η ΕΛΑΣ ανακοινώνει τέσσερις βασικές προσθήκες στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας:

Κεντρική παρακολούθηση και εποπτεία όλων των καταγγελιών και περιστατικών σε επίπεδο Διεύθυνσης Αστυνομίας με ορισμό ανώτερου αξιωματικού ως επόπτη Κάθε εβδομάδα θα στέλνεται απολογισμός για τις καταγγελίες και τη διαχείριση τους ανά Διεύθυνση Αστυνομίας στο Επιτελικό Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακης Βίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε να υπάρχει παρακολούθηση και λογοδοσία Για κάθε περιστατικό ο Αξιωματικός Υπηρεσίας ενημερώνει τον Διοικητή του Τμήματος και τον επόπτη της Διεύθυνσης Αστυνομίας για να τον υποστηρίξουν στη διαχείριση του περιστατικού Για κάθε θύμα εξασφαλίζεται ασφαλής μεταφορά και διαμονή σε ασφαλή χώρο μέχρι να εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του. Υπενθυμίζεται πως μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουν δημιουργηθεί 45 νέα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας σε όλη την Ελλάδα και επεκτείνεται πανελλαδικά η χρήση του Panic Button.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ζήτησε από τους αστυνομικούς να πέφτουν πάνω από το πρόβλημα σαν να είναι δικό τους και να μπαίνουν στη θέση των θυμάτων. «Ο πολίτης θέλει και πρέπει να νιώσει ασφαλής όταν έρθει σε εμάς. Σε κάθε περιστατικό ενδοοικογενειακής υποχρεούμαστε να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να νιώσει η γυναίκα ασφαλής και να είμαστε σίγουροι πριν φύγει από εκεί, ότι θα συνεχίσει να είναι ασφαλής» υπογράμμισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Για τους χειρισμούς της αστυνομίας στη γυναικτονία έξω από το αστυνομικό τμήμα στους Αγίους Αναργύρους, κλήθηκε να δώσει απαντήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

«Αυτό που συνέβη στους Αγίους Αναργύρους δεν χωρά ούτε δικαιολογίες ούτε συμψηφισμούς, μόνο ότι πήγαν όλα στραβά. Τον επιμερισμό της ευθύνης θα τον κρίνουν οι αρμόδιοι» είπε χαρακτηριστικά ενώ ερωτηθείς αν υπάρχει πολιτική ευθύνη απάντησε ότι «αυτό που συνέβη δεν αντικατοπτρίζει συνολικά την εικόνα της αστυνομίας. Είναι ισοπέδωση».

