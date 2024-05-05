Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έκλεισε το κύριο σημείο διέλευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, το Κερέμ Σαλόμ, που τέθηκε στο στόχαστρο πυρών από ρουκέτες.

"Πυρά περίπου δέκα ρουκετών καταγράφηκαν από ζώνη παρακείμενη στη Ράφα με κατεύθυνση τη ζώνη του Κερέμ Σαλόμ. Το σημείο διέλευσης του Κερέμ Σαλόμ είναι αυτή την ώρα κλειστό στα φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας", ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο στρατός. Η Ράφα βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Την ευθύνη για την επίθεση στο Κερέμ Σαλόμ, η οποία σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης προκάλεσε ισραηλινές απώλειες, ανέλαβε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.