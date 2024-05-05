Η τηλεοπτική μετάδοση του Al Jazeera στο Ισραήλ κόπηκε σήμερα, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να "κλείσει" το τηλεοπτικό δίκτυο στη χώρα και να κατασχέσει τον εξοπλισμό του, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην Ιερουσαλήμ.

Το Al Jazeera δείχνει μήνυμα στα αραβικά τα αγγλικά σε μαύρο φόντο που λέει: «Σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης, η μετάδοση του δικτύου Al Jazeera αναστάληκε στο Ισραήλ».

Οι διαδικτυακοί ιστότοποι του δικτύου παραμένουν προσβάσιμοι μέσω του ισραηλινού δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Νωρίτερα, το Al Jazeera καταδίκασε την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να κλείσει το γραφείο του στο Ισραήλ, αποκαλώντας την «εγκληματική ενέργεια».

"If you’re watching this... then Al Jazeera has been banned in Israel."



Al Jazeera's @ajimran recorded his last report from occupied East Jerusalem, pre-empting the Netanyahu gov't’s unanimous decision to close Al Jazeera in Israel ⤵️ pic.twitter.com/ZOzqxpSKGJ — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 5, 2024

«Καταδικάζουμε αυτή την εγκληματική ενέργεια του Ισραήλ που παραβιάζει το ανθρώπινο δικαίωμα στην πρόσβαση στην πληροφορία", ανέφερε το Al Jazeera στα αραβικά σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε σήμερα τη διακοπή της λειτουργίας του Al Jazeera στο Ισραήλ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα, με το επιχείρημα ότι το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Israel shuts down Al Jazeera offices. pic.twitter.com/8gLPtzOu4P — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 5, 2024

BREAKING: Israeli Police is closing Al Jazeera offices in Israel pic.twitter.com/N9guVqC5oT — Raylan Givens (@JewishWarrior13) May 5, 2024

Η ισραηλινή αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ιερουσαλήμ το οποίο χρησιμοποιείτο από το Al Jazeera ως το ντε φάκτο γραφείο του, μετά την κυβερνητική απόφαση να διακόψει τη λειτουργία στη χώρα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν αστυνομικούς με πολιτικά να αποσυναρμολογούν εξοπλισμό κάμερας σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Η πηγή του Al Jazeera δήλωσε πως το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο νόμος επιτρέπει στον Νετανιάχου και στο υπουργικό συμβούλιό του να κλείσουν τα γραφεία του δικτύου στο Ισραήλ για 45 ημέρες, περίοδο που μπορεί να ανανεωθεί, έτσι ώστε να παραμείνει σε ισχύ μέχρι τα τέλη Ιουλίου ή μέχρι το τέλος των μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Το Κατάρ, όπου έχουν την έδρα τους αρκετοί πολιτικοί ηγέτες της Χαμάς, προσπαθεί να μεσολαβήσει για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων που θα μπορούσε να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

