Επιχείρηση στο Λιμάνι της Πάτρας για ανάσυρση αυτοκινήτου που έπεσε στη θάλασσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού στον μόλο της Αγίου Νικολάου, στο βόρειο λιμάνι της Πάτρας, για την ανάσυρση ενός αυτοκινήτου μέσα από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στο σημείο επιχειρεί ένας ιδιώτης δύτης, ο οποίος έχει δει ένα άτομο μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ στον μόλο βρίσκονται ακόμη στελέχη του Λιμενικού και ένα περιπολικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την πτώση του αυτοκινήτου αντελήφθησαν πολίτες, οι οποίοι ειδοποίησαν το κεντρικό λιμεναρχείο της Πάτρας.

