Bernard Hill: Πέθανε ο ηθοποιός που ενσάρκωνε τον καπετάνιο στον Τιτανικό

Ο ηθοποιός Bernard Hill, γνωστός για τους ρόλους του στον Τιτανικό και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, πέθανε σήμερα σε ηλικία 79 ετών.

Ενσάρκωσε τον καπετάνιο Edward Smith στον «Τιτανικό» το 1997.

Παράλληλα ήταν ο King Théoden στην τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Ο Hill έπαιξε επίσης τον χαρακτήρα του Yosser Hughes στη δραματική σειρά Boys from the Blackstuff.

Ο ατζέντης του επιβεβαίωσε στο BBC News ότι πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες.

