Ανείπωτη τραγωδία σε χωριό της Λιβαδειάς, όπου ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής (3/5), 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε νεκρή μέσα στο μπάνιο του σπιτιού της.

Αμέσως οι γονείς της ειδοποίησαν ασθενοφόρο ωστόσο για το άτυχο κορίτσι ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με το LamiaReport η 15χρονη είχε έρθει μαζί με την οικογένειά της από τη Γερμανία για να περάσει τις Άγιες ημέρες στο πατρικό τους σπίτι στην Ελλάδα, δυστυχώς όμως η μοίρα τους επιφύλαξε άσχημο παιχνίδι.

Από την Αστυνομία αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια και όλα δείχνουν ότι η 15χρονη έφυγε από παθολογικά αίτια.

Παραγγέλθηκε ωστόσο η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής που θα ρίξει περισσότερο φως στο τραγικό συμβάν.

Πηγή: skai.gr

