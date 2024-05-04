Ανείπωτη τραγωδία σε χωριό της Λιβαδειάς, όπου ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής (3/5), 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε νεκρή μέσα στο μπάνιο του σπιτιού της.
Αμέσως οι γονείς της ειδοποίησαν ασθενοφόρο ωστόσο για το άτυχο κορίτσι ήταν ήδη αργά.
Σύμφωνα με το LamiaReport η 15χρονη είχε έρθει μαζί με την οικογένειά της από τη Γερμανία για να περάσει τις Άγιες ημέρες στο πατρικό τους σπίτι στην Ελλάδα, δυστυχώς όμως η μοίρα τους επιφύλαξε άσχημο παιχνίδι.
Από την Αστυνομία αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια και όλα δείχνουν ότι η 15χρονη έφυγε από παθολογικά αίτια.
Παραγγέλθηκε ωστόσο η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής που θα ρίξει περισσότερο φως στο τραγικό συμβάν.
