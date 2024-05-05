Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνέχισε σήμερα, Κυριακή του Πάσχα 5 Μαΐου, την επίσκεψή του στο Καστελλόριζο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον διοικητή Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου και τον διοικητή της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ) υποστράτηγο Εμμανουήλ Χατζή.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας επισκέφτηκε την πυραυλάκατο «Κρυσταλλίδης» στο λιμάνι της Μεγίστης, όπου ευχήθηκε στον κυβερνήτη πλωτάρχη Δημήτριο Αγγελή και στο πλήρωμα χρόνια πολλά για το Πάσχα και τους ευχαρίστησε από καρδιάς για την υπηρεσία τους στην πατρίδα.

«Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα, τη μεγαλύτερη εορτή της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης, τη γιορτή της Ανάστασης του Θεανθρώπου, εδώ στο Καστελλόριζο» ανέφερε ο Ν. Δένδιας.

«Με τους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων που υπερασπίζονται μία από τις πιο κρίσιμες περιοχές για την πατρίδα μας, το ευρύτερο συγκρότημα του Καστελλορίζου, τα όρια προς ανατολάς της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής επικράτειας» υπογράμμισε.

«Εκ μέρους της κυβέρνησης της χώρας, αλλά νομίζω και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, διατυπώνω την περηφάνια μας για το έργο που επιτελείται εδώ και τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας για όσους υπερασπίζονται τα σύνορα της πατρίδας μας» τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας συμμετείχε με τους αξιωματικούς και τους οπλίτες στο πασχαλινό γεύμα στο στρατόπεδο της Διοίκησης ''Αμυνας Νήσου (ΔΑΝ) Μεγίστης, όπου αντάλλαξε επίσης ευχές για το Πάσχα.

Πηγή: skai.gr

