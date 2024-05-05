Ο λόγος που ο Νοβίτσκι φορούσε πάντα το «41» στους Μάβερικς

Πέντε χρόνια μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ο Ντιρκ Νοβίτσκι προχώρησε σε μία μεγάλη αποκάλυψη.

Συγκεκριμένα, ο θρυλικός Γερμανός αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο φορούσε το «41» στη φανέλα του, στα 21 χρόνια (1998-2019) σπουδαίας καριέρας με τους Μάβερικς. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, σημαντικό ρόλο σ’ αυτό έπαιξε ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, αλλά και ο… Ρόμπερτ Πακ, ο οποίος ήταν στην ομάδα του Ντάλας όταν πήγε για πρώτη φορά.

«Όταν ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ φορούσα το “11”, καθώς αυτό τον αριθμό είχε ο πατέρας μου όταν έπαιζε χάντμπολ. Τότε, είδα τον Μπάρκλεϊ, ο οποίος φορούσε το “14” στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης (1992) και φυσικά λάτρευα τον Τσαρλς. Πραγματικά, ποιος δεν λάτρευε τον Τσαρλς εκείνη την εποχή; Έτσι, τότε άλλαξα τον αριθμό μου και φορούσα το “14”. Αυτό φορούσα στην εθνική ομάδα της Γερμανίας», ανέφερε αρχικά ο Νοβίτσκι στο «ΤΝΤ» και πρόσθεσε:

«Όταν πήγα την πρώτη φορά στο Ντάλας, ήθελα να φορέσω το “14”, αλλά τότε αυτό ανήκε στον Ρόμπερτ Πακ. Εκείνος μου είπε τότε: “Όχι ρούκι, δεν πρόκειται να πάρεις τον αριθμό μου”. Δεν ήθελε καν να το συζητήσει. Οπότε, αυτό που έκανα ήταν να αντιστρέψω τον αριθμό από το “14”, το έκανα “41”».

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι ξεκίνησε την καριέρα του στους Μάβερικς το 1998 και τότε ο Ρόμπερτ Πακ ήταν ήδη στην όγδοη σεζόν του στο ΝΒΑ, ενώ αγωνίστηκε στην ομάδα του Ντάλας για τρία χρόνια (1997-00).

