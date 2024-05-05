Υπερδιπλάσια θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν σε έξι νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας κατά τον Απρίλιο του 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Συγκεκριμένα τον περασμένο Απρίλιο στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής σημειώθηκαν 34 τροχαία εκ των οποίων τα 9 θανατηφόρα, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023 τα τροχαία ήταν 28 εκ των οποίων τα 4 θανατηφόρα.

Ο αριθμός των σοβαρών τροχαίων (2) παρέμεινε ίδιος ενώ σημειώθηκε μικρή αύξηση στα ελαφρά τροχαία ατυχήματα (23 τον Απρίλιο του 2024 έναντι 22 τον αντίστοιχο μήνα του 2023)

Όπως προκύπτει από τα συνολικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης τα οποία δημοσίευσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των έξι νομών, τον Απρίλιο του 2024 καταγράφηκαν συνολικά 45 παθόντες έναντι 40 τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Ειδικότερα καταγράφηκαν:

10 νεκροί, έναντι 5 το 2023.

3 σοβαρά τραυματίες, έναντι 4 το 2023.

32 ελαφρά τραυματίες, έναντι 31 το 2023.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν:

- Η υπερβολική ταχύτητα

- Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

- Η απόσπαση προσοχής του οδηγού

- Η μη χρήση ζώνης ασφαλείας / προστατευτικού κράνους

- Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

- Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

- Η παραβίαση της προτεραιότητας

Επίσης στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα Απρίλιο του έτους 2024, βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων και 13.514 παραβάσεις . Αναλυτικά βεβαιώθηκαν:

7.394 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα,

4.461 παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων,

443 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

323 παραβάσεις για ΚΤΕΟ,

183 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

143 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

141 παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ή μη κίνηση στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος,

135 παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

88 παραβάσεις για αντικανονικούς ελιγμούς,

84 παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα,

83 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

19 παραβάσεις για παραβίαση προτεραιότητας,

11 παραβάσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων και

6 παραβάσεις για παράνομα τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες.

Συμβουλές οδικής ασφάλειας

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας και επισημαίνει ότι οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της Τροχαίας.

Η Ελληνική Αστυνομία σημειώνει ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι «οδηγώ με ασφάλεια» σημαίνει:

- Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

- Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην οδήγηση και τον έλεγχο του οχήματος

- Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά

- Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας

- Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας

- Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας

- Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα, φορώ πάντα κράνος

- Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη

- Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα

- Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ

- Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.