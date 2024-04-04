Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγες στιγμές πριν δολοφονηθεί η 28χροχη Κυριακή από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων έρχεται στη δημοσιότητα.

Το βίντεο έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή Live News και δείχνει την άτυχη κοπέλα λίγες ώρες πριν βρει τραγικό θάνατο να κάθεται σε καφετέρια μαζί με τον 37χρονο φίλο της με τον οποίο στη συνέχεια θα πηγαίνανε μαζί στο τμήμα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο οι δυο τους μπαίνουν στην καφετέρια λίγο μετά τις 19:30. Kάθονται σε ένα από τα τραπέζια και συνομιλούν χαλαρά. Η συνάντησή τους διαρκεί περίπου δύο ώρες. Στη συνέχεια, ο φίλος της 28χρονης προσφέρεται να την γυρίσει στο σπίτι της με το αυτοκίνητό του. Μόλις φτάσουν εκεί θα συναντήσουν τον δράστη, τον οποίο η Κυριακή αντιλήφθηκε αμέσως και επειδή φοβήθηκε, κατευθύνθηκε με τον 37χρονο στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, προκειμένου να ζητήσει τη βοήθεια της αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

