Τρεις άνθρωποι, ένα ζευγάρι και το παιδί τους, σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σήμερα στο χωριό Μέις αλ-Τζαμπά, όπως δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων (ΑΝΙ) ανέφερε πως «τρεις άμαχοι» σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από την ισραηλινή επιδρομή.

Αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, η λιβανική Χεζμπολάχ, σύμμαχος της παλαιστινιακής Χαμάς, ανταλλάσσει πυρά σχεδόν καθημερινά με τον ισραηλινό στρατό στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

