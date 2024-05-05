Λογαριασμός
Λίβανος: Ζευγάρι με το παιδί τους νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο

Αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, η λιβανική Χεζμπολάχ, σύμμαχος της παλαιστινιακής Χαμάς, ανταλλάσσει πυρά σχεδόν καθημερινά με τον ισραηλινό στρατό στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ.

Τρεις άνθρωποι, ένα ζευγάρι και το παιδί τους, σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σήμερα στο χωριό Μέις αλ-Τζαμπά, όπως δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων (ΑΝΙ) ανέφερε πως «τρεις άμαχοι» σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από την ισραηλινή επιδρομή.

Αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, η λιβανική Χεζμπολάχ, σύμμαχος της παλαιστινιακής Χαμάς, ανταλλάσσει πυρά σχεδόν καθημερινά με τον ισραηλινό στρατό στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

