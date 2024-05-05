Κασσελάκης στο TikTok: Όταν είναι να «σπάσουμε» αυγά θέλω όλοι να είστε μαζί μου

«Χθες είπα ότι μετά τους Μπότηδες που θα σπάσουμε, θα σπάσουμε και αυγά, θα χαλάσουμε τη σούπα. Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε κυριολεκτικά αυτό, σπάσαμε αυγά», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε βίντεο του στο TikTok παραπέμποντας στην επίσκεψη του στο Ναυτικό Σταθμό Κέρκυρας όπου τσούγκρισε κόκκινα αυγά με ναύτες και αξιωματικούς.

Σχολιάζοντας ότι το τσούγκρισμα δεν ήταν στημένο και ότι το αυγό που είχε δεν ήταν ξύλινο αλλά πραγματικό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει ότι «δεν έχω ανάγκη τίποτα ξύλινο, ούτε ο λόγος μου είναι ξύλινος σαν όλους τους πολιτικούς στην Αθήνα, ούτε ξύλινη είναι η καρδιά μου σαν όλους αυτούς που συγκαλύπτουν τα εγκλήματα».

«Η σχέση πολιτών και πολιτικής στην Ελλάδα έχει διαρραγεί. Δεν υπάρχει καθόλου εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών και των εκπροσώπων τους. Αισθάνομαι βαριά την ευθύνη να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την αδιαμεσολάβητη επαφή και να πείσουμε τον κόσμο ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Και όταν είναι να ‘σπάσουμε' αυγά θέλω όλους εσάς που με βλέπετε να είστε μαζί μου. Διότι ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε είναι ως ένα μεγάλο κοινωνικό μέτωπο. Ως ένα κίνημα το οποίο δεν θα ανέχεται άλλο την κοροϊδία. Χρόνια πολλά», αναφέρει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.