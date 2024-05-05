Εκεχειρία για Ισραήλ και Χαμάς: Οι συνομιλίες του Καΐρου ολοκληρώθηκαν

Η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών της Χαμάς ετοιμάζεται να αναχωρήσει για την Ντόχα, αφού «ολοκληρώθηκε» η συνεδρίαση με τους αιγύπτιους μεσολαβητές στο Κάιρο με θέμα το σχέδιο ανακωχής, δήλωσε στο AFP στέλεχος της ισλαμιστικής οργάνωσης.

«Η συνεδρίαση με τον αιγύπτιο υπουργό Πληροφοριών έλαβε τέλος, η αντιπροσωπεία της Χαμάς θα αναχωρήσει για την Ντόχα για να συνεχισθούν οι διαβουλεύσεις» με την ηγεσία του κινήματος, δήλωσε το στέλεχος της Χαμάς που δεν κατονομάσθηκε.

Οι ελπίδες για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας ανακωχής ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς κατά τις συνομιλίες στο Κάιρο μειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, καθώς έγιναν εμφανείς οι διαφορές των δύο πλευρώ, κυρίως για την εφαρμογή διακρούς κατάπαυσης του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ δεν συναινεί στον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων

Το Ισραήλ θέλει μια συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση τουλάχιστον μερικών από τους περίπου 130 ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς, όμως Ισραηλινός αξιωματούχος άφησε χθες, Σάββατο, να εννοηθεί πως η κεντρική θέση του δεν έχει αλλάξει, λέγοντας πως το Ισραήλ «σε καμία περίπτωση» δεν πρόκειται να καταλήξει σε συμφωνία που θα θέτει τέλος στον πόλεμο, τον οποίο συνεχίζει με σκοπό τον αφοπλισμό και την οριστική διάλυση της Χαμάς.

Ένας άλλος Παλαιστίνιος αξιωματούχος είπε στο Reuters πως οι διαπραγματεύσεις «αντιμετωπίζουν προκλήσεις επειδή η κατοχική δύναμη (το Ισραήλ) αρνείται να δεσμευθεί σε μια περιεκτική κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε όμως πως η αντιπροσωπεία της Χαμάς εξακολουθεί να βρίσκεται στο Κάιρο με την ελπίδα ότι οι μεσολαβητές θα μπορέσουν να πιέσουν το Ισραήλ ώστε να αλλάξει τη θέση του.

Συνεχίζεται το αεροπορικό σφυροκόπημα στη Γάζα

Καθώς οι συνομιλίες βρίσκονταν σε εξέλιξη, κάτοικοι και υγειονομικοί δήλωσαν πως ισραηλινά αεροπλάνα και άρματα μάχης συνέχισαν να σφυροκοπούν περιοχές σε όλον τον παλαιστινιακό θύλακα στη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους.

Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την έφοδο της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά την οποία 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 252 συνελήφθησαν ως όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Περισσότεροι από 34.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και τουλάχιστον άλλοι 77.000 έχουν τραυματιστεί μέχρι τώρα στην ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Οι βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος του παραλιακού θύλακα και έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση.

Το Κατάρ, όπου η Χαμάς έχει πολιτικό γραφείο, και η Αίγυπτος προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια συνέχεια της σύντομης κατάπαυσης του πυρός τον Νοέμβριο, εν μέσω διεθνούς απογοήτευσης για τον συνεχώς αυξανόμενο απολογισμό των νεκρών στη Γάζα και τα δεινά που αντιμετωπίζουν τα 2,3 εκατομμύρια κάτοικοί της.

Στο Κατάρ ο διευθυντής της CIA

Ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς βρίσκεται καθ' οδόν προς την Ντόχα, όπου θα έχει επείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, δήλωσε σήμερα αμερικανός αξιωματούχος.

«Ο Μπερνς βρίσκεται καθ' οδόν προς την Ντόχα για επείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Κατάρ με στόχο την άσκηση μείζονος πίεσης προς το Ισραήλ και την Χαμάς ώστε να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Συγκεκριμένα, η Χαμάς επανέλαβε το αίτημά της για τον τερματισμό του πολέμου με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων για να λάβει την κατηγορηματικά αρνητική απάντηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

