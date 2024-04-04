"Η εικόνα των Αγίων Αναργύρων δεν αντικατοπτρίζει συνολικά την εικόνα της ελληνικής αστυνομίας, δεν χαρακτηρίζει τους πενήντα επτά χιλιάδες περίπου γυναίκες και άνδρες που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία και δεν σημαίνει ότι η Κυβέρνηση τα τελευταία περίπου πέντε χρόνια δεν έχει κάνει κάτι" τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας απόψε στην ΕΡΤ. Ο κ.Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση αυστηροποίησε το νομικό πλαίσιο για τις γυναικοκτονίες, συνολικά την ανομία, και την ενδοοικογενειακή βία, και επισήμανε ότι χίλιοι επτακόσιοι αστυνομικοί έχουν επιστρέψει στις γειτονιές.

"Ποτέ δεν είπαμε όμως, γιατί θα ήμασταν πολιτικοί απατεώνες αν το κάναμε αυτό και ειδικά σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, ότι με αυτές τις κινήσεις θα εξαφανίσουμε αυτά τα φαινόμενα" είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφερόμενος σε πιθανή προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη ο κ.Μαρινάκης είπε ότι "εμείς δεν έχουμε αρνηθεί ποτέ κανένα αίτημα για Προανακριτική ή Εξεταστική Επιτροπή" και προσέθεσε ότι "κάποια κόμματα στην Αντιπολίτευση που με τον μανδύα, δήθεν δηλαδή το ότι «θέλουμε Δικαιοσύνη», προσπαθούν πραγματικά να κάνουν προεκλογική περίοδο στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων".

" Αν πραγματικά ήθελαν να γίνει συζήτηση για Προκαταρκτική Εξέταση θα έπρεπε να ακολουθήσουν το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, να συντάξουν κατηγορητήριο, να βάλουν τριάντα υπογραφές από κάτω και να το καταθέσουν. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα" είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σημείωσε επίσης ότι όλα τα κρίνει η Δικαιοσύνη και τόνισε: "Κανείς δεν είναι αθώος επειδή μπορεί να είναι υπουργός ή επειδή έχει οποιαδήποτε ιδιότητα, αλλά και κανείς δεν είναι ένοχος, το επαναλαμβάνω αυτό συνεχώς, επειδή το λέει αυτό ο οποιοσδήποτε πέραν της Δικαιοσύνης. Αλλά αν θέλει το οποιοδήποτε κόμμα, ή οποιοσδήποτε κομματικός σχηματισμός να υποβάλλει ένα αίτημα και να εξετάσουμε την οποιαδήποτε κατηγορία, από το αίτημα του κόμματος, όχι της Δικαιοσύνης, εμείς είμαστε εδώ να τα εξετάσουμε όλα. Το είπε και ο κύριος Καραμανλής αυτό".

Ο κ.Μαρινάκης αναφερόμενος στις εξελίξεις με το κόμμα "Σπαρτιάτες" απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο ένταξης στη ΝΔ κάποιων εκ των βουλευτών του κόμματος. Ο κ.Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο πρωθυπουργός προώθησαν μια σειρά από τροπολογίες "τις οποίες μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε τις τελευταίες" ούτως ώστε να μπλοκαριστεί στην πράξη, μετά από απόφαση της δικαιοσύνης, ο αρχικά καταδικασθείς για εγκληματική οργάνωση.

Και κατέληξε: "Όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται και οι νόμοι, των οποίων η δικαιοσύνη τώρα κάνει χρήση, είναι επάνω στην τελευταία τροπολογία της κυβέρνησης για «μπροστινούς» και εν τοις πράγμασι αρχηγούς. 'Αρα εμείς περάσαμε από τα λόγια και τις πορείες έξω από τον 'Αρειο Πάγο, στην πράξη και στη νομοθέτηση".

Αναλυτικά η συνέντευξη του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ με τον Γιώργο Κουβαρά

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτή την εικόνα, η οποία φαντάζομαι και για εσάς δεν είναι ευχάριστη, και έχετε ακούσει την κριτική η οποία είναι πολύ σκληρή απέναντι στην κυβέρνηση, δηλαδή, ότι αυτό που παρακολουθούμε τα τελευταία εικοσιτετράωρα στο αστυνομικό τμήμα, δεν είναι εικόνα κράτους. Αυτό στην ουσία λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχει μία τέτοια κριτική διάχυτη και θέλω να μου πείτε πως το αντιμετωπίζετε.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, όταν σκοτώνεται μία νέα κοπέλα, ένας άνθρωπος κοντά, έξω, τις ακριβείς συνθήκες θα τις αποτυπώσει η έρευνα, από ένα αστυνομικό τμήμα, δε νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει ότι κάτι πήγε καλά. Ακόμα και αν θα ερευνηθεί, αν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, διότι δεν μπορούμε a priori να πετροβολάμε ή να λέμε ότι κάποιος έχει 100% ευθύνη ή έχει ή δεν έχει εν πάση περιπτώσει - δεν είμαστε εμείς αυτοί που κάνουμε την έρευνα - αλλά ακόμα και αν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, που δεν είμαι βέβαιος ότι ακολουθήθηκε, θα έπρεπε να γίνουν πολλά παραπάνω από αυτό το λεγόμενο πρωτόκολλο ούτως ώστε να γίνει αντιληπτός ο κίνδυνος και η κοπέλα αυτή να μη χάσει τη ζωή της, να μην δολοφονηθεί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το θέμα είναι το εξής: ότι έχουμε και άλλες φορές δει να απομακρύνονται οι άμεσα υπεύθυνοι αλλά η νοοτροπία μένει η ίδια και το αποτέλεσμα δεν αλλάζει.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι δεδομένο ότι στους Αγίους Αναργύρους συνέβη ένα τραγικό περιστατικό, μία τραγική δολοφονία, μία γυναικοκτονία όπως κοινωνικά αναγνωρίζεται από όλη την κοινωνία, χάθηκε ένας άνθρωπος, αυτό δεν σημαίνει όμως, ότι η εικόνα των Αγίων Αναργύρων αντικατοπτρίζει συνολικά την εικόνα της ελληνικής αστυνομίας, δεν χαρακτηρίζει τους πενήντα επτά χιλιάδες περίπου γυναίκες και άνδρες που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία και δεν σημαίνει ότι η Κυβέρνηση τα τελευταία περίπου πέντε χρόνια δεν έχει κάνει κάτι. Έχω συγκεκριμένους αριθμούς πολύ γρήγορα να σας πω, όχι για να κάνουμε έναν συμψηφισμό, αλλά γιατί πολλές γυναίκες που μας ακούνε πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι η εικόνα της Ελλάδας ή της Αστυνομίας η εικόνα του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων. Μόνο για το panic button, το κουμπί κινδύνου δηλαδή, το έχουν εγκαταστήσει 1400 γυναίκες το τελευταίο χρονικό διάστημα και οι 270 που το έχουν χρησιμοποιήσει έχουν σωθεί. Στο 15900 που είναι η γραμμή που μπορεί να καλέσουν, το 2023 κάλεσαν έξι χιλιάδες γυναίκες και μόνο στο α' τρίμηνο του 2024 χίλιες τριακόσιες πενήντα εννιά. Υπάρχουν σαράντα τέσσερα συμβουλευτικά κέντρα, δημιουργήθηκαν δεκαοκτώ…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τα ακούω όλα αυτά αλλά, όταν είναι μία γυναίκα έξω από ένα αστυνομικό τμήμα και καλεί την 'Αμεση Δράση και αυτό είναι το αποτέλεσμα και αυτά είναι τα ηχητικά που ακούμε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Πρέπει κάτι να αλλάξει και στην Ελλάδα; Πρέπει να αλλάξει κάτι στην 'Αμεση Δράση και δεν έχει αλλάξει τόσα χρόνια;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα και πριν από τις εκλογές του '19 και πριν από τις εκλογές του ‘23 που είχαμε την τιμή να επανεκλεγούμε, αλλά είπαμε ότι δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα, είναι το ζήτημα της ασφάλειας. Και οι γυναικοκτονίες, συνολικά η ανομία, η ενδοοικογενειακή βία, γι' αυτό και αυστηροποιήσαμε και το νομικό πλαίσιο και κάναμε όλα αυτά, δεν πρόλαβα να σας πω τα δεκαοκτώ εξειδικευμένα κέντρα της αστυνομίας τα οποία λειτουργούν και θα μπορούσαν να παραπέμψουν την κοπέλα αυτή που χάθηκε τόσο άδικα στο πλησιέστερο, και δεν το έκαναν, και άλλα σαράντα πέντε τα οποία δημιουργούνται τώρα, όλα αυτά έγιναν και πολλά ακόμα έγιναν. Χίλιοι επτακόσιοι αστυνομικοί έχουν επιστρέψει στις γειτονιές. Ποτέ δεν είπαμε όμως, γιατί θα ήμασταν πολιτικοί απατεώνες αν το κάναμε αυτό και ειδικά σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, ότι με αυτές τις κινήσεις θα εξαφανίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε φορά που κάνουμε μία προσπάθεια να χτυπήσουμε στη ρίζα τους - και αυτό δεν είναι κομματική δουλειά, είναι μία συλλογική δουλειά, αλλά έχουμε καθήκον ως κυβέρνηση - διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους, υπάρχουν περιστατικά τα οποία τα λέμε πισωγυρίσματα, μας θυμίζουν αυτή την Ελλάδα. Η συμπεριφορά του τηλεφωνητή, το γεγονός ότι ο φρουρός ενδεχομένως να έπρεπε να βγει και δεν βγήκε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καλά, ο φρουρός ενδεχομένως να μην έπρεπε να είναι καν στο τμήμα.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θα σας απαντήσω. Δεν σημαίνει αυτό ότι η προσπάθεια δεν γίνεται, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα σε πολλές άλλες περιπτώσεις και δεν είναι για να πανηγυρίζουμε και δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να το βάζουμε κάτω. Προφανώς πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα, προφανώς αυτό που συνέβη στους Αγίους Αναργύρους δεν τιμά κανέναν από αυτούς που συμμετείχαν. Τώρα, ως προς τον αστυνομικό υπάρχει νομικό πλαίσιο. Το νομικό πλαίσιο, δυστυχώς ή ευτυχώς είναι αυτό και αυτό εφαρμόστηκε. Να συζητήσουμε αν πρέπει να αλλάξει, αλλά προσέξτε. Πρέπει να δούμε αν ένας άνθρωπος που καταδικάζεται σε πρώτο βαθμό πρέπει αυτομάτως να χάνει τη δουλειά του. Είναι μία άλλη συζήτηση, νομοθετική συζήτηση αλλά δεν είναι ότι παρανόμησε κάποιος από ότι φαίνεται. Αλλά όλα, στο τέλος της ημέρας, ακόμα και αυτό, θα ερευνηθούν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η Κυβέρνηση κατήγγειλε το δημοσίευμα του «ΒΗΜΑΤΟΣ¨, αλλά έρχεται χθες ο Εισαγγελέας και διατάσσει μία έφοδο στον ΟΣΕ για να κατασχεθεί ο σκληρός δίσκος. Επομένως πως εσείς είσαστε σίγουροι ότι η Δικαιοσύνη έχει στα χέρια της τις πραγματικές συνομιλίες;

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κύριε Κουβαρά, την θεωρώ μία πάρα πολύ καλή εξέλιξη, όπως και κάθε περαιτέρω ανακριτική ενέργεια σε οποιαδήποτε υπόθεση και ειδικά σε μία υπόθεση που απασχολεί σχεδόν το σύνολο της κοινής γνώμης. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία σκιά, γύρω από την υπόθεση των Τεμπών και γύρω από καμία δικαστική υπόθεση. Προσέξτε όμως, αυτό το οποίο είχε ειπωθεί από το δημοσίευμα αυτό και στην συνέχεια υιοθετήθηκε σε χρόνο dt από το ΠΑΣΟΚ και στην συνέχεια από τα υπόλοιπα κόμματα της Αντιπολίτευσης γενικά, είναι ότι έγινε «μονταζιέρα», που τι σημαίνει «μονταζιέρα», σημαίνει αλλοίωση στοιχείων με σκοπό την παραπλάνηση. Δηλαδή, ότι αλλοιώθηκαν κάποια σημεία από τις 15 συνομιλίες για να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη, ότι πρόκειται περί ανθρώπινου λάθους. Ενώ το ίδιο μεσημέρι υπήρχε ομολογία και οι υπόλοιπες δέκα τέσσερις από τις δέκα πέντε συνομιλίες συνέτειναν στο ανθρώπινο λάθος. Αλλά να πω κάτι, γιατί σημαίνει ότι επειδή ο Ανακριτής θέλει να βεβαιωθεί ότι έχει τις σωστές συνομιλίες -και πολύ καλά κάνει- αυτό συνεπάγεται a priori ότι δεν τις έχει;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Από την άλλη πλευρά γιατί εσείς πιστεύετε ότι ο Ανακριτής έχει τις σωστές ενώ ακόμα το ψάχνει;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Γιατί αυτό καταρχάς προκύπτει από τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας, η οποία Αστυνομία δεν λειτουργεί σε κάποια κομματικά γραφεία, γιατί αυτό βεβαιώνεται από τους ανθρώπους οι οποίοι διοικούν τον ΟΣΕ και σε κάθε περίπτωση αυτό δεν έχει γίνει ως καταγγελία ακόμα και από τους πιο σφοδρούς πολέμιους της Κυβέρνησης. Γιατί δυστυχώς κύριε Κουβαρά, το έλεγα χθες σε μία παρουσίαση βιβλίου που είχε την τιμή να είμαι ομιλητής, αν και έχω πάρει αναστολή από την δικηγορική μου ιδιότητα, για να ασκώ τα υπουργικά μου καθήκοντα, συμμετέχω σε εντός εισαγωγικών, σε περισσότερα «δικαστήρια», και αναφέρομαι στα τηλεδικαστήρια, στα δικαστήρια από τα υπόλοιπα κόμματα, από τότε που ήμουν δικηγόρος. Πρέπει λίγο να καταλάβουμε, συνολικά το λέω αυτό, και αναφέρομαι περισσότερο στους πολιτικούς μας αντιπάλους και σε καμία περίπτωση στους συγγενείς των θυμάτων, γιατί γίνεται και αυτή η «μονταζιέρα», ότι δεν είμαστε ούτε Ανακριτές, ούτε Εισαγγελείς. Πρέπει αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει την δουλειά της.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σας προβληματίζει το γεγονός ότι στην χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse, το 61% της Κοινής Γνώμης τάσσεται υπέρ της σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής την οποία εσείς πριν από λίγους μήνες αρνηθήκατε;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εμείς δεν έχουμε αρνηθεί ποτέ κανένα αίτημα για Προανακριτική ή Εξεταστική Επιτροπή. Υπάρχει το αίτημα που έχουν κάποια κόμματα στο μυαλό τους, το θεωρητικό, υπάρχει και το κανονικό. Υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτών. Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας βασικά, οι πολίτες οι οποίοι θέλουν Δικαιοσύνη, και θεωρώ και εμείς, και το λέμε και το εννοούμε γιατί δεν υπάρχει τίποτε που να έχει αιτηθεί η Δικαιοσύνη και εμείς να το έχουμε απορρίψει, και υπάρχουν και κάποια κόμματα στην Αντιπολίτευση που με τον μανδύα, δήθεν δηλαδή το ότι «θέλουμε Δικαιοσύνη», προσπαθούν πραγματικά να κάνουν προεκλογική περίοδο στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων. Αν πραγματικά ήθελαν να γίνει συζήτηση για Προκαταρκτική Εξέταση θα έπρεπε να ακολουθήσουν το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, να συντάξουν κατηγορητήριο, να βάλουν τριάντα υπογραφές από κάτω και να το καταθέσουν. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: 'Αρα εσείς θέλετε να γίνει Προανακριτική Επιτροπή;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εμείς κύριε Κουβαρά λέμε το εξής: Την υπόθεση αυτή την χειρίζεται η Δικαιοσύνη και μάλιστα σε πρωτοφανείς για τα Ελληνικά δεδομένα, ορθότατα, αλίμονο αν δεν ήταν έτσι, χρόνους. Η Ανάκριση τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, απολογούνται κατηγορούμενοι, εξετάζονται όλες οι πτυχές της υπόθεσης και σε κάθε περίπτωση τι λέμε; Όλα τα κρίνει η Δικαιοσύνη. Κανείς δεν είναι αθώος επειδή μπορεί να είναι υπουργός ή επειδή έχει οποιαδήποτε ιδιότητα, αλλά και κανείς δεν είναι ένοχος, το επαναλαμβάνω αυτό συνεχώς, επειδή το λέει αυτό ο οποιοσδήποτε πέραν της Δικαιοσύνης. Αλλά αν θέλει το οποιοδήποτε κόμμα, ή οποιοσδήποτε κομματικός σχηματισμός να υποβάλλει ένα αίτημα και να εξετάσουμε την οποιαδήποτε κατηγορία, από το αίτημα του κόμματος, όχι της Δικαιοσύνης, εμείς είμαστε εδώ να τα εξετάσουμε όλα. Το είπε και ο κύριος Καραμανλής αυτό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: 'Αρα αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δεχτείτε προανακριτική επιτροπή ; Διότι εδώ υπάρχει μια δημόσια τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταθέσει ένα δημόσιο κατηγορητήριο …

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει με τις λέξεις.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και έρχεται το 61% των πολιτών και λέει ‘'θέλω να γίνει προανακριτική''. Και εγώ ρωτάω λοιπόν. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει και σας καταθέσει αυτό το κατηγορητήριο, εσείς θα δεχθείτε προανακριτική;

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κύριε Κουβαρά, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό πρέπει να δούμε το κατηγορητήριο και το επίσημο αίτημα. Και να σας πω και κάτι. Με τα αν και με τα θα δεν γράφεται η ιστορία. Το κάνει επίτηδες ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Αυτό είναι κατηγορητήριο στο μυαλό του ΣΥΡΙΖΑ. Τα κατηγορητήρια δεν κατατίθενται ούτε στο ίνσταγκραμ ούτε στο τικ τοκ , που είναι χρήσιμα εργαλεία, ούτε στον γραμματέα ΚΟ ενός κόμματος. Δεν θα καταργήσουμε τους νόμους , το σύνταγμα, τους βουλευτές όλων των κομμάτων, το ρόλο τους, επειδή θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ , να κάνει προεκλογική περίοδο ευρωεκλογών στις πλάτες των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση να ενταχθούν στη ΝΔ βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται από τους ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ;

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Απολύτως καμία περίπτωση. Και μάλιστα είδα με πάρα πολύ μεγάλη απορία και λυπήθηκα ειλικρινά, κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ που προσπαθούσαν να φορτώσουν στη ΝΔ έναν ανεξάρτητο βουλευτή πρώην των ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ επειδή καταψήφισε την πρόταση δυσπιστίας. Δηλαδή σκεφτείτε τι λένε και κακώς βέβαια, και δεν το υιοθετούμε: από τη στιγμή που «είναι» ΝΔ είτε «ταυτίζεται» με τη ΝΔ ένας βουλευτής που καταψήφισε την πρόταση δυσπιστίας, δηλαδή οι ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ οι υπόλοιποι που την υπερψήφισαν την πρόταση δυσπιστίας του ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ το λένε αυτό, ταυτίζονται με το ΠΑΣΟΚ;;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: 'Αρα δεν υπάρχει θέμα ένταξης κάποιου από τους ανεξάρτητους στη ΝΔ το διευκρινίσατε.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Μιλάτε με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ μια κυβέρνηση, ένα κόμμα εν πάση περιπτώσει το οποίο εξελέγη στις βουλευτικές και έναν Πρόεδρο και Πρωθυπουργό που για να μην ξεχνάμε την πολύ πρόσφατη ιστορία, κατέθεσε μια σειρά από τροπολογίες τις οποίες μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε τις τελευταίες, ούτως ώστε να μπλοκαριστεί στην πράξη, μετά από απόφαση της δικαιοσύνης, γιατί εμείς δεν μπλοκάρουμε, ο 'Αρειος Πάγος αποφασίζει, ο αρχικά καταδικασθείς για εγκληματική οργάνωση. Και στη συνέχεια όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται και οι νόμοι, των οποίων η δικαιοσύνη τώρα κάνει χρήση, είναι επάνω στην τελευταία τροπολογία της κυβέρνησης για «μπροστινούς» και εν τοις πράγμασι αρχηγούς. 'Αρα εμείς περάσαμε από τα λόγια και τις πορείες έξω από τον 'Αρειο Πάγο, στην πράξη και στη νομοθέτηση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επειδή έχετε συνέδριο μεθαύριο, τι στόχο έχει αυτό το συνέδριο; Επειδή υπάρχουν διάφορα ρεπορτάζ ότι θα παραστεί ο Σαμαράς με τον Καραμανλή, θα μιλήσουν, δεν θα μιλήσουν, υπάρχει το προηγούμενο τώρα κάποιων διαφοροποιήσεων έντονων στο θέμα της ισότητας στο γάμο; Έχει η ΝΔ αυτή τη στιγμή, ζητήματα στο εσωτερικό της τα οποία σκοπεύει με το συνέδριο να βάλει σε μια άλλη βάση;

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Είμαι ένας άνθρωπος που απ΄ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου είμαι στη ΝΔ. Με τα εύκολα και με τα δύσκολα, με τις καλές και τις κακές στιγμές. Είναι ένα συνέδριο με τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι ένα ιστορικό συνέδριο, άρα ένα συνέδριο μνήμης των 50 ετών. Ο δεύτερος είναι ένα συνέδριο συσπείρωσης, ενότητας και ο τρίτος είναι ένα συνέδριο μιας άτυπης έναρξης μιας προεκλογικής περιόδου. Όσο θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια, δεν μπορώ να ανατρέξω με βάση και τις δυσκολίες και τις πολλές εισαγόμενες κρίσεις, πιο συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα, πιο ενωμένο το κόμμα και αναφέρομαι και στους πρώην προέδρους της ΝΔ . Η ΝΔ άντεξε 50 χρόνια ως κόμμα εξουσίας, ως μεγάλη παράταξη, γιατί είχε τη δυνατότητα δημοκρατικής έκφρασης όλων των διαφορετικών απόψεων. Αυτό θα συμβεί και θα συνεχίσει να συμβαίνει. Όμως στο τέλος της ημέρας, σε όλες τις μάχες για την πατρίδα, που έβαζε πάντοτε την πατρίδα πάνω και από το ίδιο το κόμμα, ήταν και παραμένει ενωμένη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γιατί σας κάνει τόση εντύπωση που ο κ. Κασσελάκης ζητάει εκλογές μερικούς μήνες μετά τις εκλογές τις εθνικές; Ο κ. Μητσοτάκης δεν έκανε ακριβώς το ίδιο με το καλημέρα όταν έγινε αρχηγός της ΝΔ, άρχισε να ζητάει εθνικές εκλογές.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ο κ. Μητσοτάκης εξελέγη πρόεδρος της ΝΔ και μετά από λίγους μήνες οι δημοσκοπήσεις τον έδειχναν πρώτο και όσο περνούσε ο καιρός και με διαφορά από τον κ. Τσίπρα. 'Αρα ζητούσε εκλογές, γιατί θεωρούσε και δικαιώθηκε, ότι δεν αποτυπώνονταν οι πραγματικοί πολιτικοί συσχετισμοί. Ο κ. Κασσελάκης ζητάει στην ίδια συνέντευξη εκλογές και στην ίδια συνέντευξη λέει ότι ο στόχος είναι να φτάσει το 17%. Με λίγα λόγια τι λέει; Να βάλουμε τους πολίτες σε μια διαδικασία πρόωρων βουλευτικών εκλογών για να λύσει τα εσωκομματικά του.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όχι λέει ότι έχετε το άλλοθι του 41% και επειδή έχετε αυτό το άλλοθι κυβερνάτε κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί αν φύγει αυτό το άλλοθι, θα κυβερνάτε αλλιώς. 'Αρα αυτό είναι το επιχείρημά του με το οποίο ζητάει εκλογές.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Σας ξαναλέω όμως, ο κ. Κασσελάκης ζητάει εκλογές, για να φτάσει ξανά το ποσοστό που πήρε το κόμμα του στις τελευταίες εκλογές. Ως προς το άλλοθι που λέει ο κ. Κασσελάκης, κατ΄ αρχάς δεν είναι κανένα άλλοθι. Με το που πήραμε το 41% πράγμα το οποίο δεν είναι λευκή επιταγή, και δεν μπορώ να θυμηθώ κυβέρνηση που έχει κάνει τόσα πράγματα σε τόσους μήνες και έχει κάνει και τόσες παραδοχές για τα πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Αλίμονο αν το οποιοδήποτε 41% είναι άλλοθι. Ίσα-ίσα είναι μεγαλύτερη ευθύνη να κάνουμε περισσότερα πράγματα για τους πολίτες και τα καθημερινά τους προβλήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

