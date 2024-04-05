Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, πρόκειται να έχει σήμερα το πρωί τηλεδιάσκεψη με περισσότερους από 2.500 αστυνομικούς για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, μετά την δολοφονία της 28χρονης από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να υπάρξει ένα νέο, ακόμη πιο αυστηρό, πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, ενώ αύριο πρόκειται να δοθούν εκ νέου οι σχετικές οδηγίες σε αστυνομικούς, από όλες τις διευθύνσεις της ΕΛΑΣ. .

Σημειώνεται ότι, όπως δήλωσε προχθές ο κ.Χρυσοχοΐδης, πάνω από 17.000 αστυνομικοί έχουν εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Εν τω μεταξύ, ο 39χρονος δράστης κρίθηκε χθες προφυλακιστέος για την δολοφονία της 28χρονης Κυριακής και θα οδηγηθεί στο Ψυχιατρείο της φυλακής.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση του κατηγορούμενου, ο δράστης της δολοφονίας, δεν ήταν σε θέση να δώσει απαντήσεις στην δικαστική λειτουργό για όσα έγιναν το βράδυ της Δευτέρας. Έτσι στο ανακριτικό γραφείο παρέμεινε λίγα λεπτά, όπου φέρεται να είπε στην δικαστική λειτουργό ότι "Δεν θυμάμαι τι έχει γίνει. Σήμερα έμαθα ότι έκανα κακό στην Κυριακή" .

Παραδόθηκε ωστόσο από τον συνήγορο του , υπόμνημα όπου ο 39χρονος επικαλείται σοβαρά και χρόνια ψυχικά νοσήματα για τα οποία ,όπως υποστηρίζεται, έχει νοσηλευτεί τα τελευταία δέκα χρόνια επτά φορές. Όπως φαίνεται να αναφέρει ο κατηγορούμενος, έχει διαγνωστεί με σοβαρές ψυχικές ασθένειες, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να υποστεί και ψυχωσικά επεισόδια.

Με βάση τους ισχυρισμούς του 39χρονου, η υπεράσπιση ζητά να του αναγνωριστεί είτε ακαταλόγιστο ή μειωμένο καταλογισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.