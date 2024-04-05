Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Κ. Καλλιακμάνης, μίλησε στην εκπομπή «Σήμερα» για τα μοιραία λάθη και τις παραλείψεις των Αστυνομικών στο Α.Τ. των Αγίων Αναργύρων, την ημέρα της δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής από τον πρώην σύντροφό της.

«Ποιο πρωτόκολλο; Τα έκαναν όλα λάθος» τόνισε ο κ. Καλλιακμάνης. «Ακόμα και ένας περιπτεράς, αν πήγαινε η κοπέλα και του έλεγε ότι κινδυνεύει, θα την έβαζε μέσα στο περίπτερο» είπε ενδεικτικά.

«Έβαλαν αξιωματικό υπηρεσίας ένα 22χρονο, άπειρο κορίτσι. Δεν μπορούσε να αναλύσει νομικά την υπόθεση και να λειτουργήσει σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Βάζουν απόφοιτους της σχολών σε αυτή τη θέση μετά από 5-6 μήνες γιατί δεν υπάρχουν αστυνομικοί στα τμήματα» δήλωσε.

Στο τμήμα όμως υπήρχε και μία εμπειρότερη, μεγαλύτερη σε ηλικία συνάδελφος, υποδιοικήτρια, ως «επόπτης», που όμως δεν έκανε τίποτε.

Ο επόπτης, σύμφωνα με τον κανονισμό, επιλαμβάνεται κάθε σοβαρού περιστατικού. Ομως, στην περίπτωση της άτυχης 28χρονης, δεν κατέγραψαν καν το όνομά της.

Επίσης, ο Κ. Καλλιακμάνης σχολίασε την άρνηση των υπαλλήλων του ΑΤ να συνοδεύσουν την κοπέλα στο σπίτι της με το περιπολικό που υπήρχε στο τμήμα.

«Είναι απαράδεκτο να λες, δεν μπορείς να μπεις στο περιπολικό. Τίνος είναι το περιπολικό; Ο ελληνικός λαός δεν το πληρώνει; Αν κινδυνεύει κάποιος, η κόρη μου πχ, δεν θα την βάλω στο περιπολικό;».

«Αν μπεις στη θέση του ανθρώπου που έρχεται στο τμήμα να ζητήσει βοήθεια, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις λάθος, δεν χρειάζονται πρωτόκολλα» είπε χαρακτηριστικά.

«Ο κόσμος έχει δίκιο που φωνάζει, είναι όμως άδικο να ακυρώνεται όλο το έργο της αστυνομίας» κατέληξε ο κ. Καλλιακμάνης.



Πηγή: skai.gr

