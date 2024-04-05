Του Γιάννη Ανυφαντή

Αλυσιδωτές αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών προκαλεί η παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για άσκηση ποινικών διώξεων στους βουλευτές των κόμματος – πλην του προέδρου Βασίλη Στίγκα- για εξαπάτηση των εκλογέων κατά τις εθνικές εκλογές.

Στη 1μμ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου ο Βασίλης Στίγκας στα γραφεία του κόμματος για τις αποχωρήσεις και τις ποινικές διώξεις, αφού προηγουμένως θα έχει μιλήσει στους εναπομείναντες βουλευτές της ΚΟ στη Βουλή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Την έρευνα της δικαιοσύνης, που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2023, είχαν πυροδοτήσει οι καταγγελίες του επικεφαλής των Σπαρτιατών κατά της κοινοβουλευτικής του ομάδας, με τον ίδιο από το βήμα της Βουλής να κάνει λόγο για βουλευτές που είναι «καθοδηγούμενοι και ποδηγετούμενοι από ξένα κέντρα εξωκοινοβουλευτικά», τονίζοντας πως «τα ξένα κέντρα παραπέμπουν σε Greek Mafia ή αν θέλετε και Δον Κορλεόνε».



Οι αναφορές αυτές του προέδρου, παρ' ό,τι ο ίδιος αναδίπλωσε λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα, ήταν αρκετές για ασκηθεί χθες δίωξη κατά των 11 βουλευτών που εξελέγησαν με το κόμμα των Σπαρτιατών (Αθανάσιος Χαλκιάς, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, Γεώργιος Μανούσος, Αλέξανδρος Ζερβέας, Ιωάννης Δημητροκάλλης, Διονύσιος Βαλτογιάννης, Γεώργιος Ασπιώτης, Μιχαήλ Γαυγιωτάκη, Ιωάννης Κόντης, Πέτρος Δημητριάδης και Κωνσταντίνος Φλώρος), με δύο εξ'αυτών –Γεώργιο Μανούσο και Ιωάννη Δημητροκάλλη – να ανεξαρτητοποιούνται με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Βασίλη Στίγκα.



Οι δύο νέες απώλειες για την κοινοβουλευτική ομάδα – που αριθμεί πλέον 8 βουλευτές – καθιστούν τη σημερινή της συνεδρίαση καθοριστική, με τον Βασίλη Στίγκα να επιχειρεί να κρατήσει τους εναπομείναντες βουλευτές ενωμένους, με τον ίδιο ήδη από χθες να εμφανίζεται πως τους στηρίζει, εξαπολύοντας επίθεση κατά της κυβέρνησης. «Η δίωξη αυτή αποτελεί τρανή απόδειξη ότι η παρούσα κυβέρνηση, έχοντας χάσει κάθε ίχνος σεβασμού προς τους δημοκρατικούς θεσμούς, δεν διστάζει να εργαλειοποιεί την ποινική δικαιοσύνη», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του κόμματος σε σχετική του δήλωση.



Η τύχη της κοινοβουλευτικής ομάδας πάντως, κρέμεται πλέον από τις αποφάσεις του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, το οποίο σε περίπτωση που τους κηρύξει έκπτωτους τότε στο τραπέζι θα μπουν δύο σενάρια για την εκπλήρωση των κενών βουλευτικών εδρών.

Τα δύο σενάρια για τις έδρες των Σπαρτιατών

Η αναλογική κατανομή του ποσοστού των Σπαρτιατών στα κόμματα που μετείχαν στις εκλογές, αποτελεί αυτή την ώρα το βασικό και πιθανότερο σενάριο για τις 12 έδρες, εφόσον το Ανώτατο Δικαστήριο τους κηρύξει έκπτωτους.



Οι ανακατατάξεις που θα προκληθούν στο σώμα, εάν ισχύσει αυτή η υπόθεση, θα είναι σαρωτικές, με τη Νέα Δημοκρατία να προσθέτει έως και πέντε έδρες φτάνοντας συνολικά τις 163, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ θα αυξήσουν τους βουλευτές τους κατά 2 -3 και 1 – 2 αντίστοιχα. Κερδισμένοι βγαίνουν και το ΚΚΕ με την Ελληνική Λύση που αναμένεται να πάρουν από μία έδρα, ενώ Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας διεκδικούν με τη σειρά τους από μία έδρα.



Στο τραπέζι πάντως, υπάρχει και το σενάριο των επαναληπτικών εκλογών στις συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες στις οποίες έχουν εκλεγεί οι βουλευτές των Σπαρτιατών, κάτι που όπως σχολίασε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο συνταγματολόγος Κώστας Χρυσόγονος θεωρεί «πρακτικά απίθανο».



Όπως και να έχει, η εξέταση της υπόθεσης μετά τις ποινικές διώξεις των βουλευτών των Σπαρτιατών είναι πιθανό να συμπέσει χρονικά με την απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Εκλογοδικείο) για τις προσφυγές που είχαν κατατεθεί για τη νομιμότητα της συμμετοχής των Σπαρτιατών στις εθνικές εκλογές. Πρακτικά αυτό σημαίνει, πως δεν αποκλείεται η μία διαδικασία να συμπαρασύρει την άλλη. Σε κάθε περίπτωση το Ανώτατο Δικαστήριο είναι το αρμόδιο που θα αποφασίσει με ποιον τρόπο θα αναπληρώσει τις 12 έδρες.

Μιλώντας για την ποινική δίωξη στους βουλευτές του κόμματος Σπαρτιάτες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε στον ΣΚΑΪ ότι εξετάζονται παράλληλα δύο υποθέσεις. «Στην πρώτη θα εξεταστεί αν παραπλάνησαν τον Άρειο Πάγο όταν κατέθεσαν το ψηφοδέλτιο και στη δεύτερη αν μπορούν να συνεχίσουν να βρίσκονται στη Βουλή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.