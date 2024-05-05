Πάτρα: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από αμάξι που έπεσε με αυτοκίνητο στο λιμάνι

Νεκρή ανασύρθηκε, σύμφωνα με το Λιμενικό, μία γυναίκα μέσα από την θάλασσα, στο βόρειο λιμάνι της Πάτρας, η οποία είχε πέσει στο νερό με το αυτοκίνητο που οδηγούσε.

Σύμφωνα πάντα με το Λιμενικό, την γυναίκα εντόπισε ιδιώτης δύτης που ερευνούσε τον θαλάσσιο χώρο μετά την πτώση του οχήματος.

Η σορός της γυναίκας πρόκειται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «'Αγιος Ανδρέας», ενώ αναμένεται να ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου της.

Επίσης, το Λιμενικό έχει ξεκινήσει έρευνες, ώστε να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το αυτοκίνητο στην θάλασσα.

Υπενθυμίζεται ότι την πτώση της γυναίκας αντελήφθησαν πολίτες, οι οποίοι ειδοποίησαν το Λιμενικό και στο σημείο έσπευσαν ένας ιδιώτης δύτης, γερανός, στελέχη του Λιμενικού και πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.