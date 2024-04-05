Στις προσεχείς Ευρωπαϊκές εκλογές της 9ης Ιουνίου θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ο εκδότης και δημοσιογράφος Γιώργος Μουρούτης, όπως ανακοίνωσε το κυβερνών κόμμα.

Βιογραφικό

Ο Γιώργος Μουρούτης γεννήθηκε στην Αθήνα, κατάγεται από την Αρκαδία και είναι Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής του ThePresident.gr καθώς και επικεφαλής του Εκδοτικού Οίκου ΑΘens Bookstore.

Εργασιακή εμπειρία

2023 – σήμερα: Σχολιαστής του τηλεοπτικού σταθμού ONE CHANNEL

Σχολιαστής των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων στην καθημερινή εκπομπή Evening Report με παρουσιαστή τον Μάνο Νιφλή

2019- 2023: Δημοσιογράφος – Σχολιαστής Action 24

Σχολιαστής των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων στην καθημερινή εκπομπή briefing με παρουσιαστή τον Γιώργο Πιέρρο και τον Γιάννη Πολίτη

2018- σήμερα: Ιδρυτής – Εκδότης – CEO ΑΘENS BOOKSTORE PUBLICATIONS

Εκδότης της εταιρίας AΘens Bookstore Publications η οποία σε λίγα μόλις χρόνια διακρίθηκε για την ποιότητα και την επιτυχία των εκδόσεών της. Μεταξύ άλλων εξασφάλισε τα εκδοτικά δικαιώματα για την Ελλάδα και την Κύπρο των αυτοβιογραφιών του Barack Obama, της Michelle Οbama, των βιογραφιών του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, της δικαστού Ρουθ Μπέιντερ Γκινσγμπεργκ, του Matthew Perry, της δημοφιλούς σειράς του Netflix Stranger Things, καθώς και του βραβευμένου με Pulitzer έργου των δημοσιογράφων των NYT Megan Τwohey and Jodi Kantor She Said – Κάποια Μίλησε, που πυροδότησε το κίνημα #ΜΕΤΟΟ

Η ΑΘens Bookstore Publications είναι μέτοχος του ΟΣΔΕΛ και μέλος της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου.

2018- σήμερα: Ιδρυτής – CEO ABP MEDIA GROUP

Γενική Διεύθυνση εταιρίας

Αρθρογράφος / Διευθυντής Ειδήσεων

Η ABP δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρα των digital media, μέσω του ThePresident.gr, ενός από τα δημοφιλέστερα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Το Thepresident.gr καθημερινά διαβάζεται από περισσότερους από 120.000 αναγνώστες, ενώ στις σελίδες του έχουν αρθρογραφήσει κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, των επιχειρήσεων κ.α. To ThePresident.gr είναι μέλος του IAB καθώς και του μητρώου on line media της Γενικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Στην ABP ανήηκουν επίσης οι δημοφιλείς θεματικές ιστοσελίδες basketa.gr και kalopernao.gr, ενώ εντός του 2024 προγραμματίζεται η λειτουργία μια ακόμη θεματικής ιστοσελίδας με αντικείμενο τον πολιτισμό και το βιβλίο.

2015-2018: Συνιδρυτής – Μέτοχος – Διευθυντής Ανάπτυξης Φιλελεύθερος Εκδοτική

Η εταιρία ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ λειτουργεί την ενημερωτική ιστοσελίδα liberal.gr ενώ το 2018-2019 λειτούργησε την καθημερινή εφημερίδα «Φιλελεύθερος».

Κατά το διάστημα της παρουσίας του είχε την ευθύνη της ανάπτυξης της εταιρίας και της διεύρυνσής της σε νέες αγορές.

2012-2015: Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά

2013-2015: Μέλος Δ.Σ. Επιτροπής για την δημιουργία ταυτότητας(branding) της Ελληνικής Δημοκρατίας

• Μέλος εθνικής ομάδας εργασίας η οποία ήταν αρμόδια «για τη μελέτη και την υποβολή προτάσεων σχετικά με τη δημιουργία του εθνικού brand, το οποίο θα χαρακτηρίζει κάθε επιχειρηματική, τουριστική, επενδυτική και εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας».

2009-2012: Διευθυντής Γραφείου Τύπου Νέας Δημοκρατίας

2009: Διευθυντής Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας Υπουργείου Πολιτισμού

2009: Μέλος Επιτροπής Εγκαινίων Μουσείου Ακρόπολης

2009-2010 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΟΠΑΠ Α.Ε.

2008-2009: Διευθυντής Ανάπτυξης ΙΚΟΝ PR AGENCY, BBDO GROUP

2005-2008: CEO ONE NETWORK COMMUNICATION SERVISES

2001-2005 αν. Γεν. Διευθυντής POLITICS Α.Ε., MCCANN ERICKSON GROUP

2000: Επικοινωνία/Γραφείο Τύπου ΙΜΑΚΟ Α.Ε.

1999-2000: Διευθυντής Ειδήσεων / ραδιοφωνικός παραγωγός ΕΝ ΛΕΥΚΩ

1997-2000: υπεύθυνος επικοινωνίας / Γραφείου Τύπου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Σπουδές

Τελείωσε στο Κολλέγιο Αθηνών, και σπούδασε στο American College of Greece (BA, Marketing Management), πήρε Πτυχίο στην Ιστορία, Αρχαιολογία Τέχνη και Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και Diploma στο Digital Marketing από το Alba Graduate Business School, ενώ είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο πρόγραμμα “Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων” του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στρατιωτική Θητεία

Υπηρέτησε 20μηνη στρατιωτική θητεία στην Πολεμική Αεροπορία, με ειδικότητα Βοηθού Ελεγκτή Πτήσεων.

Συμμετοχές

Είναι μέλος του Δ.Σ. του ιστορικού Συλλόγου “Οι Φίλοι του Αγίου Όρους”, μέλος της ΕΣΠΗΤ και Μέλος της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου.

Πηγή: skai.gr

