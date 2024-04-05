Για τους χειρισμούς της αστυνομίας στη γυναικτονία έξω από το αστυνομικό τμήμα στους Αγίους Αναργύρους, κλήθηκε να δώσει απαντήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

«Αυτό που συνέβη στους Αγίους Αναργύρους δεν χωρά ούτε δικαιολογίες ούτε συμψηφισμούς, μόνο ότι πήγαν όλα στραβά. Τον επιμερισμό της ευθύνης θα τον κρίνουν οι αρμόδιοι» είπε χαρακτηριστικά ενώ ερωτηθείς αν υπάρχει πολιτική ευθύνη απάντησε ότι «αυτό που συνέβη δεν αντικατοπτρίζει συνολικά την εικόνα της αστυνομίας. Είναι ισοπέδωση».

«Όταν σκοτώνεται, δολοφονείται ένας νέος άνθρωπος απέξω από ένα αστυνομικό τμήμα δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Μόνο να οργιστείς και να δεις τι συνέβη. Υπάρχουν δύο συζητήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το πρωτόκολλο και το εάν και εφόσον εφαρμόστηκε. Αυτό θα το εξετάσουν οι αρχές. Δεν τιμά τους 57.000 αστυνομικούς που καθημερινά δίνουν μεγάλη μάχη για το καθήκον τους», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι το δεύτερο θέμα που πρέπει να εξεταστεί έχει να κάνει με την αντίληψη και κατά πόσο εκτίμησαν την κατάσταση.

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε στοιχεία αναφορικά με γυναίκες που ζήτησαν βοήθεια σε δομές και στο τηλεφωνικό κέντρο 15900 αναφέροντας ενδεικτικά ότι το 2023 κάλεσαν 6.000 γυναίκες και το 2024 1.400 και τους έχει παρασχεθεί βοήθεια.

«Δεν μπορούμε να ζητάμε το "κεφάλι" ενός υπουργού γιατί σε ένα τραγικό περιστατικό προφανώς, πήγαν όλα στραβά», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι το γεγονός αυτό πρέπει να το καταδικάσουμε αλλά δεν πρέπει να αποθαρρύνονται οι γυναίκες που χρειάζονται βοήθεια.

Στην ερώτηση τι αποτέλεσμα έχει φέρει η αξιολόγηση στην ελληνική αστυνομία υποστήριξε ότι «έχει φέρει αποτέλεσμα, αλλά δεν είπε κανείς ότι θα εξαφανιστούν όλες οι τραγικές συμπεριφορές».

Σπαρτιάτες

Αναφορικά με την ποινική δίωξη στους βουλευτές του κόμματος Σπαρτιάτες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι εξετάζονται παράλληλα δύο υποθέσεις. «Στην πρώτη θα εξεταστεί αν παραπλάνησαν τον Άρειο Πάγο όταν κατέθεσαν το ψηφοδέλτιο και στη δεύτερη αν μπορούν να συνεχίσουν να βρίσκονται στη Βουλή».

Ο κ. Μαρινάκης, μίλησε «για πολιτικό θράσος της αντιπολίτευσης», καθώς όπως είπε για να προχωρήσει η υπόθεση ήταν καταλυτική η τροπολογία η οποία έθετε βασικό ζήτημα «τον πραγματικό αρχηγό ενός κόμματος με τον τύποις». Εξηγώντας ανέφερε ότι για να αποδειχθεί ότι υπήρξε παραπλάνηση των ψηφοφόρων, έπρεπε να υπάρξει διάταξη, την οποία δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ».

Στην ερώτηση αν ο Άρειος Πάγος δώσει «πράσινο φως» να κατέλθουν στις ευρωεκλογές ανέφερε ότι δεν μπορεί να προδικάσει την απόφαση της δικαιοσύνης «Δεν μιλάμε για ανθρώπους με ιδεολογικό χρώμα. Μιλάμε για ανθρώπους που ήταν "μπροστά" από εγκληματική οργάνωση», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

