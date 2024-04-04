Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 39χρονος για τη γυναικοκτονία της Κυριακής στους Αγίου Αναργύρους, μετά την απολογία του σε ανακρίτρια και εισαγγελέα.

Ο 39χρονος κατηγορούμενος κατέθεσε με υπόμνημα στην ανακρίτρια και δήλωσε ότι «δεν θυμάμαι τίποτα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλέστηκε τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Ανακρίτρια και Εισαγγελέας έκριναν πως ο δράστης του πρωτοφανούς εγκλήματος, ο οποίος έδωσε σύντομη απολογία ισχυριζόμενος πως δεν θυμάται τίποτα, θα πρέπει να οδηγηθεί στο Ψυχιατρείο της φυλακής.

Ένταση έξω από το γραφείο της ανακρίτριας στην Ευελπίδων

Νωρίτερα ο 39χρονος είχε μεταφερθεί ενώπιον της 25ης τακτικής ανακρίτριας. Έξω από το γραφείο της ανακρίτριας στην Ευελπίδων επικράτησε ένταση, όταν μέλη γυναικείων οργανώσεων που είχαν συγκεντρωθεί προσπάθησαν να περάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να μπουν μέσα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν την είσοδο με αποτέλεσμα οι συγκεντρωμένοι να πετάξουν μπουκάλια με νερό και καφέδες προς το μέρος τους ενώ παρέμειναν στον χώρο φωνάζοντας συνθήματα.

Ο 39χρονος δράστης μεταφέρθηκε μετά τη 1 το μεσημέρι στο ανακριτικό γραφείο, έχοντας επιδέσμους στο κεφάλι εξαιτίας, επιπόλαιων σύμφωνα με τους γιατρούς, τραυμάτων που επέφερε ο ίδιος στον εαυτό του μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση του κατηγορούμενου, ο δράστης της δολοφονίας , δεν ήταν σε θέση σήμερα να δώσει απαντήσεις στην δικαστική λειτουργό για όσα έγιναν το βράδυ της Δευτέρας που επιτέθηκε και μαχαίρωσε την πρώην σύντροφο του. Έτσι στο ανακριτικό γραφείο παρέμεινε λίγα λεπτά, όπου φέρεται να είπε στην δικαστική λειτουργό ότι "Δεν θυμάμαι τι έχει γίνει. Σήμερα έμαθα ότι έκανα κακό στην Κυριακή" .

Παραδόθηκε ωστόσο από τον συνήγορο του , υπόμνημα όπου ο 39χρονος επικαλείται σοβαρά και χρόνια ψυχικά νοσήματα για τα οποία ,όπως υποστηρίζεται, έχει νοσηλευτεί τα τελευταία δέκα χρόνια επτά φορές. Όπως φαίνεται να αναφέρει ο κατηγορούμενος, έχει διαγνωστεί με σοβαρές ψυχικές ασθένειες, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να υποστεί και ψυχωσικά επεισόδια.

Με βάση τους ισχυρισμούς του 39χρονου, η υπεράσπιση ζητά να του αναγνωριστεί είτε ακαταλόγιστο ή μειωμένο καταλογισμό.

Πηγή: skai.gr

