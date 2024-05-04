Ο επιτάφιος στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου είναι αναμφισβήτητα από τους εντυπωσιακότερους που γίνονται στη χώρα μας, τόσο για την κατάνυξη και τη θρησκευτική ευλάβεια με την οποία πραγματοποιείται, όσο για την ομορφιά της περιοχής.
Το Associated Press, που παρακολούθησε την περιφορά του επιταφίου σημειώνει ότι πρόκειται για ένα έθιμο που χάνεται στα βάθη των αιώνων.
Στην πόλη της Ναυπάκτου, που ανήκε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, έγινε μία από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες όλων των εποχών. Η Μάχη του Λεπάντο, στην οποία συμμετείχαν 450 πλοία, στις 7 Οκτωβρίου 1571.
Σε ανάμνηση του γεγονότος, ντόπιοι ψαράδες βάζουν τη δική τους σφραγίδα στην πομπή της Μεγάλης Παρασκευής, ανάβοντας φωτιές στις επάλξεις των ενετικών οχυρώσεων.
Το έθιμο αναβίωσε τη δεκαετία του 1950 και κάθε χρόνο ακολουθεί ένα παρόμοιο σενάριο: Ενώ ξεκινούν οι πομπές από τις δύο κύριες ενορίες, ανάβουν φωτιές στα οχυρά την ώρα που ο ήλιος δύει υπό την υπόκρουση χορωδίας με ύμνους.
Φέτος παρουσιάστηκε χορωδιακό έργο σύγχρονου Έλληνα συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή «Ύμνοι Αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων» το οποίο ερμήνευσε η διεθνούς φήμης Σοπράνο, Σόνια Θεοδωρίδου.
Στην είσοδο του λιμανιού υψώθηκε ένας μεγάλος σταυρός που στολίστηκε με λαμπιόνια, προσθέτοντας την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
