Τουρκία: Μπούμεραγκ το πάγωμα εξαγωγών στο Ισραήλ;

H απόφαση της Τουρκίας να παγώσει όλες τις εμπορικές συναλλαγές της με το Ισραήλ έως ότου η ισραηλινή κυβέρνηση επιτρέψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και επιτευχθεί μόνιμη εκεχειρία, αιφνιδίασε και δυσαρέστησε στους τούρκους εξαγωγείς. Μεγάλες και μικρές τουρκικές εταιρίες, οι οποίες προμήθευαν το Ισραήλ με μεγάλη σειρά προϊόντων, έπεσαν από τα σύννεφα παρά το γεγονός ότι τον περασμένο μήνα η Τουρκία είχε ανακοινώσει την απαγόρευση στην εξαγωγή 54 ειδών προϊόντων προς το Ισραήλ.



Φόβοι για τυχόν επιπτώσεις

Το ολικό πάγωμα στις τουρκικές εξαγωγές στο Ισραήλ πλήττει καταρχήν τους ίδιους τους εμπόρους. Πολλά αγαθά που προορίζονταν για το Ισραήλ καθυστερούν στο τελωνείο καθώς ό, το σύστημα εκτελωνισμού έκλεισε πριν ανακοινωθεί η απόφαση για την απαγόρευση. Οι τουρκικές εξαγωγές προς το Ισραήλ ανήλθαν πέρσι σε 5,4 δις δολάρια, ενώ οι εισαγωγές σε 1, 6 δις δολάρια. Όμως η Τουρκία δεν έστελνε μόνο χάλυβα, δομικά υλικά, οχήματα, πλαστικά, ηλεκτρικές συσκευές και μηχανήματα. Πολλές τουρκικές εταιρείες τροφίμων έστελναν τα προϊόντα τους στο Ισραήλ και κατ΄ επέκταση στα Παλαιστινιακά εδάφη. Όλοι φοβούνται ότι η απαγόρευση στα τρόφιμα από την Τουρκία σημαίνει ότι όσα προορίζονταν για τα Παλαιστινιακά εδάφη θα αποκλείονται από τα τελωνεία του Ισραήλ.Αναμένοντας περισσότερες οδηγίες από το τουρκικό υπουργείο Εμπορίου πολλοί τούρκοι εξαγωγείς αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους να στείλουν το εμπόρευμα τους στο Ισραήλ, Θα ανοίξει η Αίγυπτος τα σύνορα σε Παλαιστίνιους;μέσω Αιγύπτου, Ιορδανίας ή Λιβάνου. Αλλά και αυτή η λύση μπορεί να αποκλειστεί. Τα τρόφιμα είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος κλάδος καθώς οι τούρκοι εξαγωγείς παράγουν και ειδικές συσκευασίες για το Ισραήλ. Τραπεζικοί παράγοντες θεωρούν ότι η κίνηση αυτή της Τουρκία μπορεί να αυξήσει τις τιμές στο Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά, με την κατάσταση της Τουρκικής οικονομίας σε κρίσιμη καμπή αναμένοντας επίπονες μεταρρυθμίσεις για την πάταξη του πληθωρισμού που κινείται στο 70%, μια τέτοια κίνηση μπορεί να πλήξει περισσότερο τους Tούρκους πολίτες παρά το Ισραήλ.

