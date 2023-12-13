Λογαριασμός
Jennifer Lopez: Ποζάρει δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της

Είναι η πρώτη χρονιά που θα γιορτάσει τα Χριστούγεννα στην έπαυλη που αγόρασε μαζί με τον σύζυγό της, Μπεν Αφλεκ, έναντι 61 εκατ. δολαρίων

Jennifer Lopez

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το λαμπερό χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε στο εντυπωσιακό σαλόνι της έπαυλής της στο Μπέβερλι Χιλς.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Μια σειρά από στιγμιότυπα στο Ιnstagram δείχνουν τη σταρ να ποζάρει μπροστά από το δέντρο, το οποίο είναι στολισμένο με κουκουνάρια, φωτάκια σε ζεστούς τόνους και διάφορα χρυσά στολίδια αναφέρει το People.

Jennifer Lopez

Η Λόπεζ ήταν ντυμένη με ένα ζεστό, μεταλλικό σύνολο στις αποχρώσεις του χρυσού ενώ τα πανύψηλα πέδιλά της διακοσμημένα με ασημί μέλισσες έκλεψαν τις εντυπώσεις. Αμέσως η ανάρτησή της γέμισε με σχόλια από διάσημους φίλους και ακολούθους της μεταξύ αυτών της Πάρις Χίλτον.

Jennifer Lopez

Είναι η πρώτη χρονιά που θα γιορτάσει τα Χριστούγεννα στην έπαυλη που αγόρασε μαζί με τον σύζυγό της, Μπεν Αφλεκ, έναντι 61 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με την Wall Street Journal. To τεράστιας έκτασης «κτήμα Wallingford» διαθέτει 12 υπνοδωμάτια και 24 μπάνια καθώς και ένα υπαίθριο αθλητικό συγκρότημα με εγκαταστάσεις μπάσκετ και pickleball.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Jennifer Lopez
