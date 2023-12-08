Η Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για την ψυχολογική ζημιά από τη διαμάχη της με την Κιμ Καρντάσιαν και τον Κάνιε Γουέστ και κατακεραύνωσε τη μουσική βιομηχανία για τη μεταχείριση των νεαρών ποπ σταρ, σε νέα συνέντευξή της στο «Time», το οποίο την ανακήρυξε «Πρόσωπο της χρονιάς».

Μετά από μια χρονιά κατά την οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων για την απίστευτα κερδοφόρα περιοδεία της «Eras», η διάσημη καλλιτέχνιδα μίλησε με σκληρά λόγια για τη μουσική βιομηχανία και τις δισκογραφικές εταιρείες. «Μέχρι τη στιγμή που ένας καλλιτέχνης είναι αρκετά ώριμος για να αντιμετωπίσει ψυχολογικά τη δουλειά, σε πετάνε έξω στα 29, συνήθως», αναφέρει η ίδια.

«Στις δεκαετίες του '90 και του '00, φαίνεται ότι η μουσική βιομηχανία απλά είπε: "Εντάξει, ας πάρουμε ένα μάτσο εφήβους, ας τους ρίξουμε στη φωτιά και ας δούμε τι θα συμβεί. Μέχρι τη στιγμή που θα έχουν ωριμάσει για να κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους, θα βρούμε νέους».

Τότε εξομολογήθηκε, πως όταν αντιλήφθηκε πως έτσι λειτουργεί το σύστημα, η λύση της ήταν να αλλάζει το στυλ της, με κάθε νέο άλμπουμ. «Συνειδητοποίησα ότι κάθε δισκογραφική εταιρεία προσπαθούσε να με αντικαταστήσει. Σκέφτηκα, αντί γι' αυτό, να αντικαταστήσω πρώτα τον εαυτό μου με μία νέα εκδοχή του. Είναι πιο δύσκολο να χτυπήσεις έναν κινούμενο στόχο», τόνισε η ποπ καλλιτέχνιδα.

Ήταν ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στη Big Machine, την εταιρεία με την οποία κυκλοφόρησε τα πρώτα έξι άλμπουμ της και την οποία κατηγορεί ότι την κρατούσε σε «στενό καλλιτεχνικό κλοιό».«Κάθε δημιουργική επιλογή που ήθελα να κάνω ήταν υπό αμφισβήτηση», εξομολογήθηκε.

Η συνεργασία τους έληξε με όχι και με τόσο καλό τρόπο, με τη Σουίφτ να αντιτίθεται στη μεταβίβαση της κυριότητας των άλμπουμ της Big Machine στον μουσικό μάνατζερ Σκούτερ Μπράουν, με τον οποίο είχε, επίσης, συγκρουστεί.

«Τα κομμάτια μου πωλούνταν σε κάποιον, που τα ήθελε για κακόβουλους λόγους, κατά τη γνώμη μου», δήλωσε στο «Time». Η έχθρα της Τέιλορ Σουίφτ με τον Σκούτερ Μπράουν, χρονολογείται από την εποχή που εκείνος ήταν μάνατζερ του Κάνιε Γουέστ.

Πώς ξεκίνησε η κόντρα με την Κιμ Καρντάσιαν

Ο Κάνιε Γουέστ, είχε κυκλοφορήσει ένα τραγούδι, το Famous, με το στίχο: «I made that bitch famous», αναφερόμενος σε μια προηγούμενη διαμάχη μεταξύ τους. Η Τέιλορ Σουίφτ είχε αντιδράσει τότε δημοσίως και είχε ασκήσει δριμύτατη κριτική στον συγκεκριμένο στίχο του, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπη με τα «πυρά» της Κιμ Καρντάσιαν. Λίγο καιρό μετά η Κιμ διέρρευσε μια ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας τους, στην οποία η Τέιλορ Σουίφτ, φαινόταν να έχει εγκρίνει το τραγούδι. Αποδείχθηκε ότι η συγκεκριμένη συνομιλία δεν ήταν αληθινή και η διαμάχη τους κυριάρχησε στον Τύπο, βλάπτοντας παράλληλα τη φήμη της Τέιλορ Σουίφτ.

«Μου πήραν την καριέρα μου. Προέκυψε μια πλήρως κατασκευασμένη ιστορία, στήθηκε ολόκληρη σκευωρία, σε μια παράνομα ηχογραφημένη τηλεφωνική συνομιλία, την οποία η Κιμ Καρντάσιαν επεξεργάστηκε και στη συνέχεια έβγαλε προς τα έξω, για να πει σε όλους ότι ήμουν ψεύτρα.

Αυτό με έριξε ψυχολογικά, σε ένα σημείο που δεν είχα βρεθεί ποτέ πριν. Μετακόμισα σε μια ξένη χώρα. Δεν έφυγα από ένα σπίτι που είχα νοικιάσει για ένα χρόνο. Φοβόμουν να κάνω τηλεφωνήματα. Έδιωξα τους περισσότερους ανθρώπους από τη ζωή μου, γιατί δεν εμπιστευόμουν κανέναν πια», ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

