Dakota Johnson: Κοιμάται 14 ώρες την ημέρα! – Λατρεύει τον ύπνο

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Πενήντα αποχρώσεις του γκρι», Ντακότα Τζόνσον, έχει ως προτεραιότητα στη ζωή της να ξεκουράζεται όσο περισσότερο μπορεί.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη «Wall Street Journal», η ηθοποιός, η οποία είναι περισσότερο γνωστή για τους ρόλους της ως Anastasia Steele, αποκάλυψε ότι χρειάζεται -τουλάχιστον- 10 ώρες ύπνου, αλλά θα μπορούσε εύκολα να κοιμηθεί και περισσότερες.

Dakota Johnson sleeps 14 hours a night, can't function with less than 10 https://t.co/Hkbcxk1h22 — Fox News (@FoxNews) December 13, 2023

«Δεν είμαι λειτουργική αν κοιμάμαι λιγότερο από 10 ώρες. Μπορώ εύκολα να φτάσω τις 14 ώρες», δήλωσε η ίδια. «Δεν έχω σταθερή ώρα που ξυπνάω. Εξαρτάται από το τι συμβαίνει στη ζωή μου. Αν δεν εργάζομαι, αν έχω ρεπό τη Δευτέρα, τότε θα κοιμηθώ όσο περισσότερο μπορώ. Ο ύπνος είναι η προτεραιότητά μου στη ζωή».

Η Ντακότα Τζόνσον είναι κόρη των ηθοποιών Don Johnson και Melanie Griffith. Η Johnson δήλωσε ότι έμαθε πολλά από την παρουσία των γονιών της στην οθόνη, συγκεκριμένα την αυτοπεποίθηση που είχαν ως ηθοποιοί.

«Και οι δύο είναι άνθρωποι με μεγάλη αυτοπεποίθηση και ξεχωριστοί στην κάμερα. Η μητέρα μου είναι ένα τόσο ιδιαίτερο άτομο. Είναι τόσο διαφορετικό να την παρακολουθείς στην οθόνη - έχει αυτή την πραγματική λάμψη στα μάτια της», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

