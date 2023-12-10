Η Taylor Swift μπορεί να χρειαστεί περισσότερα βραχιόλια φιλίας. Η 33χρονη σούπερ σταρ της ποπ συναντήθηκε με αρκετές φίλες της, μεταξύ των οποίων, η Selena Gomez, η Cara Delevingne, η Anya Taylor-Joy και η Zoë Kravitz, για μια βραδινή έξοδο για κορίτσια στη Νέα Υόρκη. Και όλες τους ήταν εντυπωσιακά ντυμένες.

Η Swift επέλεξε ένα καφέ παλτό, συνδυασμένο με ένα πράσινο-λαδί πουλόβερ και πλισέ καρό φούστα. Από την άλλη, η Gomez επέλεξε ένα μακρύ παλτό από δέρμα φιδιού, το οποίο συνδύασε με μια μίνι φούστα και ένα μαύρο πουλόβερ.

Taylor Swift and Selena Gomez Enjoy Girls Night Out in New York City https://t.co/H5fm4dd5zD — People (@people) December 9, 2023

Η έξοδος της κοριτσίστικης παρέας έρχεται δύο ημέρες μετά την εμφάνιση της Swift για να υποστηρίξει τη φίλη της Emma Stone στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Poor Things», στο DGA Theater της Νέας Υόρκης.

Πρόσφατα, η Taylor Swift μίλησε για το πώς η διαμάχη της με την Κιμ Καρντάσιαν και τον Κάνιε Γουέστ την επηρέασαν ψυχολογικά, στη συνέντευξή της στο «Time», το οποίο την ανακήρυξε «Πρόσωπο της χρονιάς». Μετά από μια χρονιά κατά την οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων για την απίστευτα κερδοφόρα περιοδεία της «Eras», η διάσημη καλλιτέχνιδα χρησιμοποίησε σκληρά λόγια για τη μουσική βιομηχανία και τις δισκογραφικές εταιρείες.

«Μου πήραν την καριέρα μου. Προέκυψε μια πλήρως κατασκευασμένη ιστορία, στήθηκε ολόκληρη σκευωρία, σε μια παράνομα ηχογραφημένη τηλεφωνική συνομιλία, την οποία η Κιμ Καρντάσιαν επεξεργάστηκε και στη συνέχεια έβγαλε προς τα έξω, για να πει σε όλους ότι ήμουν ψεύτρα. Αυτό με έριξε ψυχολογικά, σε ένα σημείο που δεν είχα βρεθεί ποτέ πριν. Μετακόμισα σε μια ξένη χώρα. Δεν έφυγα από ένα σπίτι που είχα νοικιάσει για ένα χρόνο. Φοβόμουν να κάνω τηλεφωνήματα. Έδιωξα τους περισσότερους ανθρώπους από τη ζωή μου, γιατί δεν εμπιστευόμουν κανέναν πια», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια.

